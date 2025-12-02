3度進急診！5歲女童染A流「壞死性腦病變」住院2週葉克膜救不回

記者簡浩正／台北報導

林詠青說明流感死亡個案。（圖／記者簡浩正攝影）

流感增24重症、9死！衛福部疾病管制署今（2）日公布上週新增24例流感併發重症，另增9例死亡，並出現本流感季以來最小個案。疾管署防疫醫師林詠青指出，個案為5歲女童，10月底出現腹痛便秘就醫，隔天發燒再次就醫確認A流陽性，返家後再有嘔吐、全身痙攣、意識改變，再度就醫確認流感併發腦炎與心肌炎收治加護病房，後續檢查心臟功能嚴重受損，雖使用強心劑、葉克膜，腦部檢查壞死性腦病變，住院2週後仍過世。

廣告 廣告

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據疾管署監測資料顯示，第48週(11/23-11/29)類流感門急診就診計87,162人次，與前一週相當；另近7日新增24例流感併發重症病例(3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型)及9例死亡(3例H1N1、6例H3N2)。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本(2025-2026)流感季累計349例重症病例(107例H1N1、235例H3N2、3例A未分型、4例B型)及53例死亡(19例H1N1、33例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，93%未接種本季流感疫苗。

他說，流感全球流感活動度上升， 主要流行型別為A(H3N2) ，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

日本韓國流感疫情升溫。（圖／記者簡浩正攝影）

對於流感死亡個案，林詠青說出現本流感季年齡最小病例，為北部5歲女童、無潛在病史，去年11月有打流感疫苗，但並未接種今年最新的流感疫苗。女童10月底一開始出現腹痛、便秘，急診後返家，沒想到隔天後續發燒又就醫，快篩A型流感陽性，給予口服抗病毒藥物治療，但返家後突然嘔吐、全身痙攣、意識改變而再度送醫。

他說，女童最終檢驗心肌、肝及發炎指數都上升，引發雙側肺炎，同時因流感併發腦炎跟心肌炎，雖馬上收治加護病房搶救，但病況持續惡化，心臟功能嚴重受損，動用葉克膜及強心劑仍於11月中旬不幸死亡，死因為流感併發急性壞死性腦病變。

疾管署副署長林明誠示警，國內流感疫情在9月底高點，後續連8週下降、上週持平，不過本週氣溫降低，預期疫情會在一兩週內緩步上升，12月中旬明顯上升，農曆春節達到高峰。鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢。因應年底出國潮，提醒符合接種資格民眾儘速接種疫苗。

更多三立新聞網報導

佔地2萬坪！北台灣「最大夜市」本週熄燈原因曝 網嘆：遊樂設施已在拆

調味料大廠出包！小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥 2萬公斤全銷毀

禾馨怡仁突喊收攤！蘇怡寧親曝「真正原因」：努力了8年

百億企業交棒倒數！「吊車大王」替女兒徵婚：「最完美女婿」條件曝光

