3度酒駕拒繳18萬「拖半年」 房被查封急喊這句

桃園市龜山區一名 77 年次林姓男子去年因酒後騎乘機車遭逮，酒測值超標，加上 10 年內已有 3 次以上酒駕紀錄，遭臺北市交通事件裁決所裁罰 18 萬元。然而林男遲遲未繳，案件於今年 3 月被移送法務部行政執行署桃園分署。直到分署依法查封他名下剛購入 1 年的公寓後，林男才驚覺事態嚴重，急忙現身求情，表示願意分期償還，只求「房子不要被拍賣」。

事件發生於 113 年 9 月，林男騎車行經台北市北投區大度路三段時遭警方攔檢，酒測值因超過法定標準，加上屬於 10 年內多次酒駕累犯，北市交裁依規定重罰 18 萬元。但林男逾期未繳，罰單轉由桃園分署執行。分署先扣押其金融存款，卻僅扣得 275 元，執行人員進一步調查，發現他去年剛在龜山購入一間公寓，隨即依法查封，並寄發通知。

收到查封公文後，林男心急如焚，向桃園分署表示該房是他辛苦購入、僅住一年，懇求不要拍賣，並提出願意分八期繳納。自今年 5 月起，他按期付款，並於本月 8 日全數繳清 18 萬元罰鍰，成功保住房產。桃園分署指出，除執行欠款，也同步向林男提供酒癮治療資訊，若他未來有意願接受戒酒輔導，分署將協助轉介至台灣戒酒暨酒癮防治中心，盼從源頭降低再犯風險。

桃園分署表示，將持續強力執行與「五打七安」政策相關的違規案件，呼籲民眾切勿酒駕，也務必按期繳納裁罰，以免欠款遭移送後，面臨財產扣押甚至被拍賣的後果。對於有治療需求者，分署也會主動提供資源，希望兼顧執行效率與公共安全。

