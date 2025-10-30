3度酒駕撞死夫妻還性侵少女 通緝犯蔡正為逃亡美國8年終遣返回台

刑事局幹員派員將蔡正為押返台。翻攝畫面

潛逃美國7年的台灣通緝犯蔡正為（45歲），2017年在新莊酒駕連環撞擊停等紅燈的待轉機車車陣，造成2死11傷慘劇後潛逃美西，期間在洛杉磯逾期居留，今年2月川普大執法期間遭美方逮捕，律師團接連提出庇護與暫緩遣返申請全遭駁回，昨（29）日由美方押解返台，移交我方偵辦。

蔡正為2017年在八里食品機械公司擔任業務，2010、2015、2016年間曾多次酒駕遭查獲，2017年3月6日晚間，他再度於桃園火車站前飲酒後開車返家，途經新北市新莊區中正路與明志路口，高速衝進待轉區撞上十多輛機車。56歲鄭姓騎士當場慘死，後座50歲李姓妻子送醫搶救2天不治，另有11人輕重傷。蔡案發後還辯稱是「剎車失靈」，不願對酒駕事故負責，一度引發公憤。

蔡正為2017年酒駕撞死2人。

另外，他也曾透過色情業者聯繫14歲以上未滿16歲的少女，以4000元代價在摩鐵交易。首次因緊張未遂，隔月又再度約出少女得逞。警方在校園訪查時揭發案情，士林地院依對未滿16歲少女為有對價性交罪，判處有期徒刑6月。

酒駕事故發生後，家境優渥的蔡正為很快搭機赴美，先利用ESTA免簽入境洛杉磯，之後簽證過期成為非法居留。2025年2月3日，美國展開所謂「川普大執法」行動時，蔡正為才在洛杉磯落網。

不過為了拖延返台時間，蔡正為律師團先後提出政治庇護（Asylum）與暫緩遣返（Withholding）申請，全被美方駁回，直至10月29日才由美國執法行動遣返局（ERO）幹員押解返台。

刑事局表示，蔡正為於2017年潛逃美國後，士林地檢署及新北地院分別發布通緝。駐美西聯絡組長期提供蔡嫌行蹤資料，並與美國國土安全調查署（HSI）、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）及執法行動遣返局（ERO）合作，終於在今年2月成功緝捕歸案，昨日押解返台接受司法審判。

刑事局強調，追緝外逃通緝犯為重點工作，今年已從美、加、越南、泰國、印尼等國陸續將多名逃犯遣返，顯示政府維護司法正義與打擊跨國犯罪的決心。



