3度闖議員服務處恐嚇 男「撒冥紙、丟爆竹」僅判2個月

新北市議員劉美芳服務處驚傳恐嚇事件！一名男子5年前就開始放話要攻擊服務處所有人，今年甚至在大半夜跑到服務處撒冥紙、丟爆竹，還曾經拿著棍棒闖進去，儘管他多次犯案，但法院最終只判他兩個月刑期，議員直言「非常沒有保障和安全」。

看到警方來了，身穿白衣的男子仍然拉著推車不放，他幾分鐘前，就是推這台推車到新北市議員劉美芳服務處恐嚇，甚至還撒冥紙。

3度闖議員服務處恐嚇（圖／海山分局）仔細看看，滿地都是一張張的冥紙，撒到大馬路上，警方一看，推車內還放有劍、棍子等物品，今年10月，白衣男被逮，但這不是他第一次來這裡鬧事。

3度闖議員服務處恐嚇（圖／海山分局）5年前，他就跑來劉美芳服務處放話說要殺光所有人，嚇壞他們，沒想到今年國慶日，再次來服務處，還自備金紙點燃，同月14號又拿著棍子、推推車進服務處，但法官最終只判了兩個月徒刑。

就怕他關出來又來鬧事，讓議員非常頭疼。





