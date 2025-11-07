3座核電廠耐震值「恐存安全風險」 監院請台電、核安會改進

監察院外觀。資料照



監察院今（11/7）日公布最新調查報告，台電於2015年依據美國核管會（NRC）標準的SSHAC Level 3程序，耗資近5億元、歷時4年，針對核一、核二、核三三座核電廠進行機率式地震危害分析，結果發現三廠的最大地動加速度（FIRS）均遠高於原設計安全停機地震值（SSE）2至3倍，顯示耐震能力不足，恐存安全風險。

監察員公布新聞稿指出，台電公司2015年4月因應我國原行政院原子能委員會要求，依偱SSHAC Level 3程序，委託國震中心辦理「核能設施地震危害重新評估案」，針對當時除役之核一廠，以及仍運轉之核二廠、核三廠，各核電廠反應器廠房基礎輸入地震反應譜(FIRS)分別為核一廠0.698g、核二廠1.272g、核三廠1.384g，遠高於3座核電廠安全停機地震值(SSE)0.3g、0.4g、0.4g。

廣告 廣告

監委田秋堇、趙永清與蔡崇義指出，截至今年10月，核一與核二廠仍有「用過核子燃料」滯留反應爐內未完全退出；此外，各核電廠的「用過燃料池」中燃料棒需待乾式貯存設施啟用後才可全數移出，預計至少還需10年。擔任諮詢委員之學者專家表示，此期間對於安全系統的要求實不亞於運轉狀態。

監委表示，地震風險無法預測的情況下，三個核電廠經SSHAC Level 3評估結果，於安全停機地震值大幅提高(約2~3倍)、各廠運轉超過40年之際，台電公司除針對攸關緊急停機設備組件之先期耐震補強作業外，尚乏對於各核電廠結構體耐震及系統老化影響等之評估，顯有安全疑慮，假如一旦發生強震或海嘯，就可能導致發生核安事件。

監委指出，台灣位處環太平洋地震帶，板塊交界與斷層密集。依 SSHAC Level 3 地震源特徵模型顯示，山腳斷層全長約134公里，比出車籠埔斷層還要長，距離核一廠僅7公里、核二廠4.3公里；而恆春斷層長達140公里，距離核三廠更是只有700公尺。此外，據歷史記載，基隆與恆春地區都發生過海嘯，若與外海斷層錯動重疊，衝擊恐超過設計預期。

監委還指出，琉球海溝距離核一廠約65公里、核二廠約55公里，而馬尼拉海溝距離核三廠僅13公里。美國地質調查局（USGS）曾將馬尼拉海溝列為全球錯動風險最高的斷層之一，日本「地震研究推進本部」亦估計，與琉球海溝相連的南海海槽，未來30年內發生規模8至9地震的機率高查80%。監委警告，大海嘯威脅不可輕忽，應儘速研擬防護對策。

廣告 廣告

報告指出，台電雖已著手進行核二、核三廠的機率式地震安全度評估（SPRA），但未全面納入山崩、液化、海嘯溯上等衍生性地質災害。緣是，除SSHAC Level 3程序已評估之各核電廠半徑320公里內可能的地震源外，亦宜妥為評估各核電廠地震相關地質災害，俾周延檢視其整體耐震安全性。

調查報告指出，《核子反應器設施管制法》雖於114年5月23日修正公布第6條，將核電廠運轉期限延長至60年。惟目前各核電廠運轉執照均已屆期，皆進入除役期間，已無延役可能性，倘若有重啟需要，應根據SSHAC Level 3程序所完成之評估報告，進行核電廠整廠結構體耐震、系統及設備組件老化評估，並對外進行風險溝通，以免引發爭議，並依法向主管機關核能安全委員會申請，經該會確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照，始得繼續運轉。

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動