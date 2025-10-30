3張私密照外流遭酸「不好看」 女高中生墜地險喪命！男友代價曝光

女學生。示意圖。取自Pexels



高雄地區一名女高中生，交往他校高中男學生，答應對方拍了且傳送3張裸照，男高中生當下給身邊的三名友人觀看，且外流，甚至在IG上公開「這個女的突然闖進我朋友圈騷擾別人也騷擾我，傳給我裸照說是前男友逼她拍的，重點是還不好看，有點噁...」；女高中生同校學生輾轉知道，向女高中生要裸照看，女高中生不堪壓力，從學校高處墜地，險喪命。家長求償200萬元，法院判賠40萬元，可上訴。

判決書指出，女高中生在2022年12月至2023年1月間，透過通訊軟體Instagram認識另所高中男學生，男高中生在聊天過程，引誘、要求女方提供自行拍攝與性相關的照片，女方因而提供自己的裸照3張。

廣告 廣告

豈料，男高中生無視女方表示不得外傳裸照，未經同意，擅自在收到裸照照片後，將照片提供給當時在其身邊之3名友人觀看，且將照片傳出去外流。

更可惡的是，男高中生在2023年3月11日擷圖女方的IG首頁，上有女方的照片，並加上女方所就讀的學校資訊，稱「這個女的突然闖進我朋友圈騷擾別人也騷擾我，傳給我裸照說是前男友逼她拍的，重點是還不好看，有點噁，然後一直要看我的，還一直找我出去」。

男高中生甚至說，「跟我告白沒成功，去找我朋友告白也傳給她們裸照，妳自己不尊重自己的身體，也尊重一下別人的眼睛吧，這麼醜嗎，哈哈哈，不是韓國來的？回去整個型再說吧。」男高中生發布在自己的IG限時動態，女方同校的學生閱覽後轉發。

女高中生的同學開始流言蜚語不斷，女高中生不堪負荷，2023年10月17日自學校高處墜地，差點沒命。學校調查後發現竟是3張私密照差點鬧出人命，也害得女高中生課業及人際關係受到重大影響，事件告一段落後，女高中生父母向男高中生及其父母提告求償200萬元。

高雄地院審理此案，男高中生父母認為私密照外流與墜樓無關，又覺得求償金額不合理，法官認為男高中生散佈照片侵害女高中生名譽權、隱私權、健康權，情節重大，判賠40萬元、可上訴。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

粿粿、王子公開合體「1句話」露餡 被問捲范姜彥豐婚變反應曝光

富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光