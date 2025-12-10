3張門票換鄭習會？鄭麗文再轟「瞎編」：已發律師函保留法律追訴權

記者詹宜庭／台北報導

針對媒體報導稱，國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平將於農曆年前後會面，並指北京提出「三張門票」作為前提；鄭麗文今（10日）主持中常會時表示，這完全是子虛烏有的事情，「我再次鄭重澄清，整篇報導全部瞎編，可以這麼沒有新聞道德底線，我已請文傳會主委吳宗憲發律師函，要求澄清，保留法律追訴權。」

鄭麗文質疑，副主席蕭旭岑、張榮恭訪中時，總統賴清德根本還沒提國防特別預算，哪來的條件說？兩岸和平至關重要，絕對是國際社會最關注的，絕對不可以冒險在兩岸發生任何軍事衝突。她相信，台澎金馬必須扮演關鍵角色，而能發揮政治影響力的政治團體就是國民黨。

鄭麗文強調，媒體編故事，兩岸有共同願望，希望能和平和解，不需要有任何條件或自我矮化，因為九二共識反對台獨就是最堅實的政治基礎，沒有另外條件，不需擔心外界見縫插針、惡意扭曲。然而，這種錯誤報導就是民進黨的謊言供應鏈，難免會有人寧可信其有，但這無助兩岸互相了解、和平，「我覺得居心叵測啊，尋求和解與和平國民黨不有疑慮，面對內部障礙要堅定步伐，因為這才是真正國際社會所期待看到的，只有和平台灣才有未來。」

