3張門票換鄭習會？鄭麗文酸「很會編故事」：可見民進黨多緊張

國民黨主席鄭麗文上任後，許多作為獲得好評！鄭今（8）日接受專訪時透露，上任後已有5千人入黨，且大多數是新入黨；另外，針對「3張門票」換鄭習會的傳言，鄭則酸「很會編故事」，可見民進黨多害怕、多緊張，強調現在府院黨都要對付她一人，「但他們都對付不了我一人啦！」

鄭麗文今接受網路節目《歷史易起SHOW2.0》專訪，並提及當黨主席後已經有5千人完成入黨，且大多數是新入黨，不是失聯黨員回娘家，因此也非常振奮；鄭表示，各地方黨部人力非常不足，的確是國民黨現在的現況跟困境，因長期以來沒錢、沒人，導致入黨程序很緩慢，希望大家能多給一點耐性。

外傳鄭麗文與大陸國家主席習近平的「鄭習會」將於農曆年前後登場，北京還提出「三張門票」為前提，其中包括要擋下賴清德總統的軍購，鄭對此表示，很會編故事，可見民進黨多害怕、多緊張，現在府院黨都要對付她一人，「但他們都對付不了我一人啦！」論述漏洞百出，國際社會不再支持民進黨。鄭說賴上任兩年無法過境美國，困境已經非常明顯，現在是困獸之鬥，本身將非常危險，她才會要賴不要玩火，不要點火。

鄭麗文也提到，她當選黨主席後，引來國際社會高度關注，各國代表處還有各國主流媒體都紛紛要訪問她，而這也是她的第一要務，要向國際社會說明國民黨未來會扮演越來越關鍵的角色；鄭表示，這是好事，讓她充分地體會到，在民進黨長期的執政跟長期經營國際媒體情況下，國民黨如何被嚴重扭曲、抹黑，鄭說會不斷向大家說明，讓大家真正的認識國民黨的主張、讓大家真正認識民進黨真面目。

鄭麗文透露，她跟外國的駐外官員還有重要各國智庫，包括有些知名的成員都私下見過面，也有很多深入的交流跟溝通，讓她感受到民進黨把路走死，民進黨讓台灣社會誤以為國際社會很支持民進黨的路線，但民進黨把路走絕、走死，讓國際社會非常無奈；鄭強調，國際社會不希望兩岸走到這樣的處境，因為全世界各國向她表達非常清晰的訊息，兩岸絕對不可以有戰爭，很多使節花了很多篇幅跟她說明兩岸一定不可以發生戰爭，因兩岸若發生戰爭，全世界沒有辦法承受得起後果，光是經貿就要付出非常慘痛的代價。

鄭麗文說這也是她要努力的方向，也是國民黨戰略價值大幅提高，要做的事是讓台灣如何有著力點，能夠發揮讓兩岸走向和緩、和解、和平的方向，而不是越來越緊繃、升高局勢跟緊張。

鄭麗文感嘆表示，民進黨把路走絕，搞到台灣最後只剩下價格、價錢而不是價值，台澎金馬重要戰略價值不只是口袋有錢、花錢來投資、買軍購、只剩下價格，其實有完整的戰略價值；鄭也痛批，賴清德難道不是依照中華民國憲法宣誓上任的總統嗎？為什麼每次講到國家定位就長篇大論，每次都要發明新的講法，又是中華民國、又是台灣、又是民主台灣，一個清楚的國家定位都講不清楚，只想夾帶一堆東西，只想要利用中華民國4個字，中華民國憲法核心價值、所代表的主權，賴沒有一項是認同的。

鄭麗文痛批，賴清德根本心虛、心裡有鬼，想要台獨又不敢宣布要台獨，搞得大家浪費很多時間在這個議題上，到底是說一輩子要做台獨政治工作者的人才是賴清德，還是說台獨不存在、不需要宣布台獨的人才是賴清德？賴至今連國家定位跟立場都不斷有新的論述，繞來繞去也離不開兩國論；鄭強調，台灣好多問題需要總統處理，賴都不關心、不處理，每天自己卻作繭自縛。

鄭麗文認為，從二次世界大戰後，國民黨都是中華民國國防力量最堅實的後盾跟支持者，前總統馬英九八年執政兩岸關係緩和，也都有合理軍購，國民黨的立場是軍購要科學、合理、有效，到底什麼才是台灣需要的軍購內容、怎樣的價格才是合理的？什麼時候會到貨？更重要的是，台灣國家安全不是軍購一個數字來決定的，反觀民進黨除了軍購數字，沒有任何其他努力，甚至反其道而行，民進黨都不談兩岸如何能和平，而是講到國家安全只剩下軍購的數字，這是不合理、不健康、被扭曲、狹隘的，光是缺電這點就是民進黨視台灣戰略安全於無物，否則怎麼可能不用核電，真正拖台灣後腿、破壞台灣整體安全、矮化台灣戰略價值，正是民進黨長年錯誤政策所造成的。

鄭麗文指出，反核跟台獨就是被民進黨掐死台灣的兩大神主牌，如果打通任督二脈後，台灣就是一尾活龍，問題是誰掐入台灣任督二脈，就是民進黨，至今還死不肯認錯、不願意理性對話，甚至還要醜化其他想讓台灣活的人，國民黨反對台獨就被扣紅帽；鄭強調，民進黨只要把上述兩張神主牌拿掉，中華民國就團結了，朝野有什麼不能團結的呢？始作俑者就是民進黨。

