3張門票換「鄭習會」？侯友宜：會晤要符合國家利益、對等尊嚴

談及「鄭習會」，新北市長侯友宜上午出席市政行程時受訪表示，任何政治會晤都要符合國家利益、對等尊嚴。（圖／新北市政府提供）

媒體報導，國民黨主席鄭麗文與中共領導人習近平可能在農曆年前後舉行「鄭習會」，但中方開出包括擋下賴政府國防預算在內的「3張門票」。對此，新北市長侯友宜上午受訪表示，任何政治會晤原則上都要符合中華民國國家的利益，兩岸之間的交流一定要在對等、尊嚴底下進行。

媒體昨天報導指出，中國為「鄭習會」開出3張門票，包括擋下賴政府國防預算、國安法制立法進程應該阻止，以及國民黨應排除對於統一目標的有害行動。對此消息，國民黨隨即發出聲明駁斥，稱報導捏造。

對於「鄭習會」相關消息，侯友宜上午在新北市政府出席活動時受訪時說，任何的政治會晤原則上都要符合中華民國國家的利益，兩岸之間的交流一定要在對等、尊嚴底下進行。



