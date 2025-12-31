3強之爭！台南市長最新民調 陳亭妃穩定領先對手

民進黨2026台南市長黨內初選競爭激烈，有最新民調顯示，綠營無論是派上立委陳亭妃或林俊憲，對上國民黨參選人謝龍介，均呈現領先狀態；但若回到陳、林兩人對比，陳亭妃領先林俊憲將近10個百分點。

台南市長選舉呈現3強之爭。（資料照／中天新聞）

根據〈雨晴指標〉公布的台南市長選舉最新民調顯示，民進黨若是由陳亭妃對決謝龍介，陳亭妃以53.8%支持率大勝謝龍介的19.3%，雙方差距34.5個百分點，未表態圍26.8%；若是林俊憲對上謝龍介，林俊憲以45.3%領先謝龍介的25.6%，雙方差距19.7個百分點，未表態為29.1%。以上顯示，民進黨無論最後誰出線，對上謝龍介皆屬「安全領先盤」，藍營在台南市仍有結構性的劣勢。

另外，若是民進黨黨內初選互比，陳亭妃的支持率為43.0%，領先林俊憲的33.1%，雙方相差9.9個百分點，未表態則是23.9%。雖然陳亭妃仍居上風，但還有將近4分之1未表態，顯示其內部仍有整合空間。

民進黨立委陳亭妃。（圖／中天新聞）

選區分布來看，陳亭妃在多數市議員選區領先林俊憲，但部分選區差距有限，呈現拉鋸狀態；另外，部分未表態比例偏高選區，將是後續初選關鍵。

民調還顯示，陳亭妃支持者在特定對比題組中，轉向謝龍介的比例相對較高，林俊憲支持者轉移率就明顯偏低，這也反映兩人在支持結構上的差異。

國民黨立委謝龍介。（資料照／中天新聞）

本次民調由〈雨晴指標〉執行，調查地區為台南市，訪問對象為年滿 20 歲以上之成年民眾，調查時間為114年12月29日至30日，於晚間6時30分至10時進行電話訪問，總計完成 1,069 份有效樣本，在 95% 信心水準下，抽樣誤差約為正負 3 個百分點，並依行政區、年齡與性別進行加權處理。

