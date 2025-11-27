3惡徒砸車窗拉18歲女「集體輪姦、硬插」 壓制男友目睹全程

（國際中心／綜合報導）義大利羅馬近日爆出一起震驚當地的性侵案件。一名 18 歲女子與 24 歲未婚夫深夜開車前往托爾特雷泰斯特（Tor Tre Teste）公園時，遭到至少 3 名摩洛哥籍男子突襲，女子被拖出車外輪流性侵，男子則被制伏在地，無力阻止整個過程。

根據《每日郵報》報導，警方調查指出，案發當時兩人將車停在公園偏僻處，本想獨處放鬆，但不久後便有多人靠近車輛。歹徒先敲破車窗，強行把男子拉下車，再以暴力方式扯走仍試圖以衣物遮掩身體的女子，並將她拖往不遠處施暴。

男子向警方供述，他當時被兩人壓住手腳，無法靠近女友，只能遠遠看著她遭受侵犯。他形容自己不停喊叫，企圖吸引路人注意，也曾向歹徒乞求停手，但完全無法阻止犯罪。歹徒犯案後還奪走兩人身上的財物，迅速逃逸。

示意圖／義大利羅馬近日爆出一起震驚當地的性侵案件。（擷取自 免費圖庫freepik）

事件發生在 10 月 25 日，警方接獲報案後成立專案小組，透過車窗碎裂處採集到的指紋，成功在短時間內鎖定嫌犯身分。前三名落網者均為摩洛哥裔移民，也是在當地警方掌握名單中的毒販。羅馬警方表示，雖然目前已逮捕三人，但現場跡證顯示涉案人數可能多於三名，調查仍在持續進行。

另外，第三名嫌犯並非在羅馬被捕，而是在距離數百公里外的維洛納落網，警方研判他可能案後立即逃離當地。調查人員表示，會繼續追查是否有其他共犯，以及是否與近期其他治安案件相關聯。

此案引發義大利社會震驚，也使羅馬多處公園夜間治安再度成為討論焦點。警方強調已加強巡邏，並呼籲民眾避免前往人煙較少區域，以降低遭遇危險的風險。

