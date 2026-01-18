3惡煞凌晨持球棒砸車行 警方：已掌握涉案人

雲林縣 / 綜合報導

雲林縣斗南鎮1間二手車行，今(18)日凌晨1點多遭3名惡煞持球棒砸店，造成車行內3輛進口轎車受損，包含車窗、擋風玻璃、引擎蓋及大燈都被砸壞，損失至少數十萬元。車行業者說，沒有跟人結怨結仇，不知道為什麼會突然被砸店，警方目前已經鎖定涉案人，將盡速將人追緝到案，釐清犯案動機。

一輛白色轎車停在車行外，緊接著車門打開，3名惡煞拿著球棒衝下車，一看到停在車行內的車就是一頓猛砸，不只敲車燈，也狂砸轎車的擋風玻璃，整段過程將近30秒，接著所有人再跑回車內，快速離開現場，二手車行業者VS.記者說：「(這也是他們打的？)，還有這裡。」

回到車行觀察，3台被砸的轎車車殼被打到凹陷，前後擋風玻璃要被砸出一個大洞，車窗也幾乎全碎，遭3名惡煞砸店的二手車行在雲林縣斗南鎮，事發在今日凌晨1點多，業者說當下沒有人在店裡面，但怎麼會突然被砸店，他也不清楚，二手車行業者VS.記者說：「害怕？應該挑釁而已吧，但是也沒有跟人家結怨？(對)，怎麼會那麼大膽？(等抓到人就知道，問他們為什麼)。」

業者說被波及的車輛，總共有3輛車都是進口轎車，包含車窗擋風玻璃引擎蓋大燈都受損，損失大約數十萬元，斗南分局偵查隊副隊長洪財興說：「立即調閱監視器畫面查緝，目前已掌握特定對象積極偵辦查緝到案。」是誰砸的車，警方目前只鎖定特定涉案人，但還沒有把人帶回來，是否像業者說的無緣無故被惡煞挑釁，還是雙方有其他糾分，詳細犯案動機警方持續釐清。

原始連結







