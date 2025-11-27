3成女性經歷懷孕歧視 勞動部公布違規企業

▲據勞動部「女性懷孕友善職場安全感大調查」，發現有34.8%認為工作職場對懷孕者不友善、56.5%感受到職場對懷孕者有歧視。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 據勞動部「女性懷孕友善職場安全感大調查」，發現有34.8%認為工作職場對懷孕者不友善、56.5%感受到職場對懷孕者有歧視，更有近3成的女性親身經歷歧視。勞動部表示，消除職場懷孕歧視與改善相關少子化，因此祭出五大因應策略，包括對於懷孕歧視規定的企業，公布事業單位及負責人姓名。



行政院政委陳時中致詞提到，今年1至10月只有9萬出頭，全年預估將會低於12萬，認為政府對於少子化解方相當重視，認為家庭除了面臨經濟壓力，同時須改善女性生育環境，強調勞動部除了提出彈性育嬰留停措施，也希望可以打造更友善生孕的職場環境，兼顧家庭及職場發展。



勞動部長洪申翰表示，勞動部9月發布彈性育嬰留停，也希望可以解決時間貧窮問題，即便現在法規對於明確歧視有約束力，但其實懷孕歧視出現很多隱形現象，不能單靠法規、開罰來消除，因此必須要有更多討論。

廣告 廣告

▲4成擔憂出現不合理的職務調動；27.8%親歷對懷孕者不友善，19.5%則是親身看到同事、朋友遭到不友善對待。（圖／勞動部提供）



他聽聞國內做得好的企業案例後表示，如果一家公司有給更多友善環境，對於員工離職率出現大幅度改善，也對於國內缺工有很多幫助。



據勞動部針對1,362位職場女性調查，其中有9成懷孕經驗，共有四大發現



首先，隱形懷孕歧視職場仍然存在。有34.8%認為工作職場對懷孕者不友善，其中有7.9%認為對待非常不友善；有65.2%擔心懷孕會影響考績、升遷與調薪，其次有58.5%提前協調工作與職代安排，第三有逾4成擔憂出現不合理的職務調動；27.8%親歷對懷孕者不友善，19.5%則是親身看到同事、朋友遭到不友善對待。



第二，感受或實際遇到職場壓力大，職涯受影響。有16.6%懷孕經驗者，在職場感到壓力非常大，最常遇到的負面遭遇包括請假被刁難、升遷及調薪受到影響、言語不友善／羞辱。



孕婦最怕遇到懷孕帶來的身心不適影響工作、擔心育嬰暫離工作職場後回不來，以及怕造成同事困擾，被排擠。孕婦最常遇到請假被刁難、升遷、調薪受到影響，言語不友善羞辱。





▲據勞動部「女性懷孕友善職場安全感大調查」，發現有34.8%認為工作職場對懷孕者不友善、56.5%感受到職場對懷孕者有歧視，更有近3成的女性親身經歷歧視。（圖／勞動部提供）



第三，有近5成正在懷孕者在職場上有不安全感。值得注意的，有超過5成曾遭遇孕期不友善事件，但有43.2%的孕婦有意願申訴，但有所顧慮。最主要是擔心擔憂影響職涯發展、怕被洩漏身分，以及流程冗長無效。



最後，多數希望彈性、友善及補助，期待公司更多支持。而多數女性希望職場有彈性、友善及補助，包括彈性上下班、減少工時、公司老闆對懷孕及育兒員工的態度友善，以及提供生育補助或生育獎金。



對於消除職場懷孕歧視，勞動部提出五大策略，包括擴大《性別平等工作法》專案檢查、公布違反懷孕歧視事業單位及負責人姓名、醫療院所發放15萬份宣導資料、表揚友善懷孕職場的企業，以及與關心友善職場雇主、工會及民間團體合作。





▲近5成正在懷孕者在職場上有不安全感。值得注意的，有超過5成曾遭遇孕期不友善事件，但有43.2%的孕婦有意願申訴，但有所顧慮。最主要是擔心擔憂影響職涯發展、怕被洩漏身分，以及流程冗長無效。（圖／勞動部提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

週休3日連署過關、政府12月7日前須回應 勞動部：收集各方意見

勞動部外送員專法草案預告 時薪不得低於最低工資1.25倍

空服員案調查報告出爐 勞動部：長榮航空違反《勞基法》