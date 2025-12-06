3成患者低於50歲！「這疾病」成失明主因 醫示警4類人高風險

記者簡浩正／台北報導

小心「視力隱形小偷」。因3C產品發達，眼睛疾病年輕化，其中青光眼更是不可逆失明的首要原因。根據統計，全台就診中的青光眼患者已突破45萬人，且近3成小於50歲，臨床上已經漸漸出現30多歲的患者，更恐有失明危機。醫師提醒，高度近視、有家族史等都是高風險群。

北榮眼科部科主任柯玉潔表示，隨著人口老化與生活壓力增加，青光眼的威脅日益嚴重，據推估到2040年全球青光眼患者將突破1.1億人。青光眼是一種漸進式的視神經病變，眼壓升高是最主要的危險因子，其成因是眼球內睫狀體分泌的房水排出受阻，導致眼壓持續升高，進而壓迫視神經，造成患者的視野會逐步喪失且不可逆，最終可能導致失明。

但也有一群患者，其眼壓並未超出正常分布，但病患依然產生類似高眼壓患之視神經病變，稱為正常眼壓性青光眼。不論患者眼壓高低，降低眼壓是唯一被確認有效之青光眼治療。

青光眼如何治療？柯玉潔指出以降眼壓為首要目標，大都始自點用眼藥水或雷射治療，若仍控制不佳，則會考慮進行青光眼手術，或新型的非侵入式青光眼治療。

柯玉潔提醒，青光眼造成的視神經損傷無法恢復，因此「早期發現、早期介入，並持續穩定控制眼壓」是應對此疾病的不二法門。建議40歲以上民眾、有青光眼家族病史、高度近視、糖尿病或高血壓等高危險族群，應每年定期接受完整的眼科檢查，切勿輕忽這位悄然無聲的視力殺手。

