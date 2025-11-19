3成新生兒來自高齡產婦 首胎平均年齡高達31.65歲！
國內晚婚遲育現象持續加劇，根據最新統計，我國35歲以上產婦已占全體產婦超過3成，意味每3名新生兒中就有1名來自高齡產婦。醫師指出，全國女性生育第一胎的平均年齡已達31.65歲，而生育第二胎的婦女中，35歲以上者占37%，較10年前增加10個百分點，反映國人晚婚遲育趨勢明顯。
國健署婦幼健康組林真夙表示，父母年齡與胎兒健康息息相關，女性35歲後、男性40歲後，懷孕與胎兒健康風險會顯著上升。女性卵巢功能及卵子品質會隨年齡增長逐漸下降，導致卵子不易受精或胚胎染色體出現異常的機率增加。特別是35歲以上孕婦，流產、早產、胎兒先天缺陷及低出生體重的風險都明顯提高，同時罹患妊娠高血壓、子癲前症（妊娠毒血症）及妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的機率也隨之增加。
男性生育能力同樣受年齡影響。林真夙指出，男性40歲後，精子不良率及染色體異常率會明顯升高，造成精卵不易結合的問題。更值得注意的是，45歲以上男性可能會提高配偶罹患妊娠糖尿病的風險，同時也可能增加子代罹患自閉症、躁鬱症及思覺失調等疾病的機率。因此，為維護母嬰健康，不論男女都應重視適齡生育的重要性，儘早規劃家庭。
面對生育年齡延後的趨勢，部分女性選擇凍卵保留年輕時期品質較佳的卵子。然而，國健署提醒，凍卵過程不僅需接受多次注射排卵藥物、支出可觀醫療費用，還可能面臨「卵巢過度刺激症候群（OHSS）」的風險，引起卵巢腫大、噁心、腹瀉等症狀，嚴重者甚至可能導致腹水、栓塞及腎功能受損等併發症。
美國生殖醫學會的數據顯示，30歲健康女性每個排卵週期自然懷孕的成功率約為20%，但到40歲時則驟降至5%以下。即使借助人工生殖技術，成功率也會隨年齡增長而下降。即便未來卵子解凍順利受精形成胚胎並植入，因身體老化導致的活產率降低，以及高齡懷孕帶來的身體風險仍無法避免。
根據國健署針對112年進行試管嬰兒療程的統計，36歲女性的懷孕率及活產率分別為29.9%及23.4%，此後隨年齡增加而顯著下降，到44歲時則分別僅剩9.3%及5.6%。林真夙強調，若想提高生育成功率，趁年輕仍是最有效的策略。
年齡是影響生育力的關鍵因素，男女生育力皆隨年紀增加而下降。林真夙提醒，若有規律性生活且未避孕，經過一年仍未懷孕，夫妻應儘早一起尋求專業的醫療診斷與評估。若經醫師判斷有進行試管嬰兒療程之需求，且夫妻一方具我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可至全台104家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。
延伸閱讀
蔡春綢接任南投縣黨部主委 民眾黨：提升地方服務能量
「花生吐司＋大冰紅」恐致癌？ 專家：不要過度恐慌
記得儲水！桃園2區11/22停水11小時 影響範圍曝
其他人也在看
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 7 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，17日她透過社群報平安，證實目前留院觀信傳媒 ・ 1 天前
日本流感大爆發！醫揭「海外感染真相」：90%重症因硬要玩 教6招自保
流感不是最可怕的，可怕的是你人在國外，醫療不熟、語言不通、身體又虛，那才是真正的重症風險。重症醫師黃軒分享，只要做到以下6招，你不只能避免海外被流感「電爆」，甚至能讓你的旅行更輕鬆、更安全、更自在！ 如何避免在海外得流感重症？ 1、出國前至少2週打一劑流感疫苗流感疫苗是所有出國族客的最強護身符。研究顯示：可降低 40–60% 感染風險；病程較短、重症與住院率大幅下降。2、長途飛行記得「保濕鼻腔」很關鍵飛機上的濕度常低於 20%，比沙漠（25%左右）還乾。乾燥鼻腔會讓黏膜防禦力下降，讓病毒更容易黏上你。飛機上的「鼻腔保命三步驟」：．生理食鹽水噴鼻：每2–3小時補一次水分，讓黏膜保持「濕潤+活著」。．多喝水：不是口渴才喝，是持續補．不要喝酒：酒精會讓黏膜更乾，更脆弱。而且在飛機上代謝酒精會更慢，頭會更痛。3、隨身攜帶「抗流感的急救包」．口罩：密閉人群＝病毒高速公路。戴著就對了。．乾洗手：每次摸過門把、桌面、電梯按鈕→手不是手，是病毒停機坪。兩滴酒精，比你想的更管用。．生理食鹽水鼻噴劑：讓鼻腔一直處於「濕潤防守模式」。保持濕潤→纖毛活動正常→病毒難黏上。乾燥＝病毒穿牆模式ON。．加碼妙招：在常春月刊 ・ 4 小時前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
全球首例！男子吃漢堡4小時後猝死 蜱蟲引發過敏「無藥可解」
根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州47歲男子在食用漢堡後4小時內死亡，成為全球首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）致死案例。這種罕見的紅肉過敏症是由「孤星蜱」叮咬所引起，使患者在食用紅肉後出現嚴重過敏反應，最終可能導致致命後果。中天新聞網 ・ 1 天前
嘴角長水泡≠火氣大 醫揭「慘烈後果」：免疫亂了、最後恐失智
許多人有嘴角長小水泡的經驗，一般以為是壓力大、免疫差所致，醫師張家銘表示，小小皰疹都提醒著大腦未來的風險。單純疱疹病毒第一型是造成唇皰疹的主因，此病毒會潛伏在人的神經系統，一旦發作，就會沿著神經系統、深入到大腦深處，每活化一次，就可能引發局部神經發炎，且增加失智症的風險。三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前
一閉眼就睡著？醫揭真相示警：可能比失眠更危險 下午3點別喝咖啡了
你是否也羨慕那些一躺下就能立刻入睡的人？許多人認為「倒頭就睡」代表睡眠品質良好，但醫學研究卻指出，過快入睡可能是健康警訊，表面上看似睡得香甜，實際上可能整夜都在與缺氧狀態搏鬥。 睡眠呼吸中止症影響近十億人 慢性睡眠剝奪狀態下容易「秒睡」 根據2019年發表於《The Lancet》期刊的研究，全球約有9.36億成年人患有輕度至重度阻塞性睡眠呼吸中止症，其中4.25億人患有中重度睡眠呼吸中止症。這種疾病會導致睡眠期間呼吸道反覆阻塞，血氧濃度反覆下降，使患者處於慢性睡眠剝奪狀態，因此一旦有機會躺下就會「秒睡」。未經治療的中重度睡眠呼吸中止症患者，罹患高血壓的風險增加2至3倍，心臟病發作風險增加約30%，中風風險更是一般人的4倍。長期缺氧還會影響大腦功能，導致記憶力衰退、注意力不集中，甚至增加失智症風險。研究顯示，約70%患有睡眠呼吸中止症的人同時有肥胖問題，肥胖是此疾病最強的風險因素。 良好睡眠品質不在於入睡速度 而在於整夜睡眠的深度與連續性 在Sleep Medicine Reviews期刊中的雙胞胎研究分析指出，約40%的失眠問題與遺傳因素有關。科學家已識別出數百個與睡眠相關的基因變異常春月刊 ・ 1 天前
實測曝光！瘦瘦針停打1年「體重回彈14%」 醫：不可能一勞永逸
瘦瘦針減重藥物「猛健樂」雖然效果顯著，但許多人關心停藥後體重是否會快速反彈。根據一項刊登於國際頂尖醫學期刊《JAMA》的大型臨床試驗，停藥一年後體重平均反彈14%，雖然未完全回到治療前狀態，但也證實減重如同馬拉松，沒有任何減重方法能「一勞永逸」。中天新聞網 ・ 1 天前
吃飯皇帝大！腸胃權威吳明賢拒絕「邊吃便當邊開會」：靠三好一心養生，曝最推薦早餐水果
臺灣成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，直至1980年代發現幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，透過篩檢與治療，大幅降低國人胃潰瘍與胃癌發生率。國際胃腸科權威吳明賢指出，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣：「你有沒有好好吃飯？」身為腸胃科醫師，他給大家最好的建議就是「寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃」。幸福熟齡 ・ 1 天前
陳耀昌攝護腺癌逝！醫曝「2族群」高風險 出現3症狀要小心
台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌有「台灣骨髓移植教父」的美稱，今（17）日傳出因攝護腺癌復發病逝於台大醫院，享壽76歲。對此，國健署表示，有罹患「性病」或是「攝護腺炎」的男性，通常有較高機會罹患攝護腺癌，若經常出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，一定要盡早就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冬天「喝1飲品」醫大推！助暖身、促進代謝 還能穩定血糖
天氣逐漸轉冷，容易出現手腳冰冷的情形，除了添衣保暖外，也可適量飲用薑茶。營養醫學專家劉博仁提到，最新研究發現，薑不只有助於抗發炎、抗氧化，還能擴張末梢微血管、增加循環，達到暖身的作用，而冬天泡薑茶優先選老薑，若怕辣可用嫩薑，但保暖效果較溫和。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
8週逆齡2歲！最強抗老飲食曝光 還能抗發炎、穩定荷爾蒙
飲食可能改變基因老化速度！家醫科醫師鄧雯心表示，研究發現，只要執行8週的飲食生活方案，就可以讓生物年齡逆轉2歲。包括多吃深色菜葉、十字花科蔬菜，每週至少運動5天、每次30分鐘等，都能幫助身體抗發炎、變年輕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
失控的甲狀腺亢進可能引發甲狀腺風暴！醫師教你如何控制甲狀腺
【健康醫療網／記者陳靖安報導】甲狀腺亢進起因於甲狀腺分泌過多賀爾蒙，使身體代謝速度過快，進而出現心悸、手抖、怕熱、出汗多、體重下降但食慾旺盛、月經不規則、頸部腫大或突眼等症狀。臺北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科主治醫師吳佳潔表示，若未即時治療，嚴重者可能引發「甲狀腺風暴」，導致高燒、心律不整甚至休克，為急重症狀況。 造成甲狀腺亢進 自體免疫疾病是最常見原因 吳佳潔醫師指出，甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。造成甲狀腺亢進的原因有很多種，最常見的是自體免疫性疾病如葛瑞夫茲氏症（Graves’ disease），即身體的免疫系統誤將甲狀腺當作外敵而持續刺激它分泌賀爾蒙。其他原因包括甲狀腺結節或腺瘤過度活躍、甲狀腺發炎導致賀爾蒙短暫釋放、攝取過多含碘食物或服用含碘藥物。 初期以藥物治療為主 視情況需手術或補充賀爾蒙 甲狀腺亢進的治療主要目標是讓賀爾蒙分泌恢復平衡，並減少對身體的過度刺激。吳佳潔醫師提到，初期多以藥物治療為主，透過抑制賀爾蒙製造的藥物來控制病情，必要時可合併心臟用藥以減輕心悸與手抖等不適。治療期間需定期抽血檢查甲狀腺及肝功能，確健康醫療網 ・ 3 小時前
女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元健康2.0 ・ 7 小時前
晚期存活率僅5%！他長年菸檳酒突出現吞嚥不順 一檢查竟罹「2癌症」
48歲的張先生長年抽菸、喝酒、嚼檳榔，今年初出現喉嚨異物感與吞嚥不順，本以為只是發炎，至耳鼻喉科檢查卻發現下咽部有腫瘤。進一步胃鏡檢查又在食道中、下段發現癌變，經切片確診為「鱗狀細胞癌」，並已合併淋巴轉移，為第三期食道癌合併第四期下咽癌。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
血液如檸檬汁！他自行停用胰島素 血糖飆至850險喪命
一名54歲男子因工作忙碌壓力大，自行停用胰島素一週，結果昏倒在家中，送醫檢查發現血糖飆升至850 mg/dL，為正常值的8.5倍，確診為糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態。中天新聞網 ・ 1 天前