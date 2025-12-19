3招養出好命女體質！台灣好媳婦佩甄親授「旺己正念」心法，中午11:40做這動作超關鍵

（圖／取自 sleepyjane415 IG）

總給人開朗、幸福印象的佩甄，是大家眼中的「台灣好媳婦」，不僅事業順利，家庭生活也令人稱羨，讓身邊朋友都忍不住誇她「命真好」。但佩甄透露這些好運其實源自於她長期的生活習慣與心態調整。她深信「相由心生」，透過主動創造正能量場域，就能把好運吸引過來。想知道她是如何在忙碌生活與高壓工作中，始終保持滿滿元氣嗎？快把這 3 招簡單又有效的「旺己心法」學起來！

佩甄打造好命女體質妙招：善用「積極心理暗示」，便利貼是自信充電站

佩甄認為文字的力量很大，她習慣透過「便利貼」來給予自己積極的心理暗示。例如在打高爾夫球的前一天，她會寫下「抓鳥（Birdie）」貼在牆上，預祝自己表現優異；或是寫下「勝過昨天的自己」來激勵向上。 更有趣的是，當老公要出差不在家時，老公還會寫下「老婆妳好美」並貼在家中各個角落。當不經意看到這些充滿愛與鼓勵的便利貼時，潛意識就會接收到「我很棒、我很美」的訊息，讓自己隨時充滿信心，彷彿充飽電再出發。

佩甄打造好命女體質妙招：遠離負能量內耗，遇挫折靠「角色扮演」轉念

現代人工作壓力大，常遇到被否定或自我懷疑的時刻。佩甄分享，某次主持晚會彩排時，無論怎麼做長官都不滿意，讓她備受打擊。當下她選擇把自己關進廁所冷靜，並開始進行一場「想像練習」。 她會想像自己是一位崇拜的主持前輩，思考「如果是他，遇到這種情況會怎麼主持？」，讓自己進入那個強者的狀態重新出發。透過轉換心境，告訴自己「什麼都難不倒我」，有效隔絕負能量，拒絕陷入內耗的迴圈。

佩甄打造好命女體質妙招：營造高能量場域，把自己當成「太陽能板」

「待在舒服的環境」是養好運的關鍵。佩甄分享每次回家都會噴上淨化精油，暗示自己正在吸收好能量。此外，她還有一個獨特的儀式：在家中找一個陽光灑落的角落，並將鬧鐘設定在中午 11 點 40 分，她認為這是「正陽之氣」最強的時刻，她會雙手向上展開想像自己是一塊「太陽能電板」接滿正能量與陽氣，給自己一種儀式感的鼓勵。就算是陰雨天也沒關係，同樣可以雙手向上展開，對自己說些鼓勵的話。佩甄強調：「千萬不要小看暗示的力量！」每天告訴自己可以做得更好，由內而外充滿能量，好運自然會隨之而來。

只要學會管理能量與心境，善用自我對話的力量，妳也能像佩甄一樣「境隨心轉」，把自己變成強大的發光體。

