3招！學”空姐”打造出優雅居家氣質～美式訂製宅的設計心法大公開

你知道家是居住者的延伸嗎？當空間與個人的內在需求契合時，居住者會感到身心舒暢，想打造一個符合屋主性格、優雅氣質的美宅，要如何融入機能，強化生活效率？如何在居住環境堆疊美感，提升幸福感？細節又要如何鋪陳，創造歸屬感？擅長美式風的張馨室內設計張馨總監，不藏私分享設計心法！

屋主的生活美學

背景需求：

屋主購入高雄市預售屋，裝修前做足了功課，委託喜愛的張馨室內設計，曾為空姐的屋主，注重生活品質，美感敏銳重視細節，喜歡乾淨、淺色的設計風格。

風格定調：

總監獨創582空間設計概念：5分硬裝、8分軟裝、2分留白， 符合屋主對優雅生活的想像，以美式風格為基底，融合古典與現代元素，訂製理想生活。

心法1 機能設計，強化生活效率

多元玄關：

玄關精算尺寸、高低分割設計，打造穿鞋椅、全身鏡、收納櫃，空間配置符合家庭成員，使用順暢，弧形門拱界定場域，具儀式感。

時尚吧台：

餐廳預留水線，規劃輕食吧台，白色花崗岩檯面搭配金色水龍頭，點綴鍍鈦層架，提升精緻度。廚房格窗拉門穿透性佳，烤漆吸鐵玻璃為互動留言板。

心法2 美感堆疊，提升幸福感

開放設計：

電視牆潔淨的玉石，營造純粹視覺，明顯樑柱轉化為框景，讓客廳與書房分隔又串聯，家人輕鬆交流，絕美綠色書牆，為獨特的居家端景牆。

軟裝陳設：

白色與米灰色為基調，硬裝部分留白，易於融入屋主選購的家具，收納不做滿，擺放古典黑色矮櫃與畫作，注入藝術性，處處是景。

心法3 細節到位，創造歸屬感

夢想主臥：

私領域體現內心憧憬，賦予歸屬感，主臥實現屋主嚮往的壁爐，法式邊框勾勒，烘托溫馨氛圍，奶油色浴櫃，塑造典雅浴室，半開放更衣區視覺延伸。

童趣次臥：

男孩房臨窗平台與雙向衣櫃，優化收納及使用動線，女孩房弧形櫃體，成為展示手作的專屬空間。

