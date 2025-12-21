3捷運傷人案 張文、鄭捷、洪淨共通點「單名」

台灣近期連續發生三起捷運傷人案件，犯案嫌犯張文、鄭捷及洪淨皆為單名，引發網友關注。有民眾在公共政策參與平台發起「立法禁止取單名」的連署，甚至主張現有單名者應強制改名，此提案立即遭到大眾批評，認為缺乏邏輯且屬於獵巫行為。同時，社會上也出現各種揣測，有人甚至影射張文可能是「第五縱隊」，但相關陰謀論已遭政界人士駁斥，呼籲民眾不要傳播未經證實的訊息。

（圖／TVBS）

2014年5月21日，鄭捷在北捷犯下造成4死22傷的隨機殺人案，十年後的同一天，嫌犯洪淨在中捷釀成4傷事件，而最近張文在北捷又造成4死9傷的悲劇。這三名犯案者共同點都是「單名」，引發部分民眾的聯想。

有網友因此在公共政策參與平台提出「立法禁止小孩取單名」的提案，更進一步要求現有單名者必須強制改名。這項提案立即引來民眾批評，許多人表示這只是湊巧現象，不需要過度解讀，並認為此提案缺乏常識。民眾強調，壞人或個性怪癖的人並非只有單名，批評這種做法是毫無邏輯的獵巫行為。

值得注意的是，台灣政壇上有許多單名的政治人物，包括黃捷、吳崢、陳菊、范雲等人。民眾普遍認為，取名字是個人自由，不應與犯罪行為建立關聯。

然而，社會上仍出現各種揣測。曾任新竹立委的教授林志潔藉由兒子之口，影射張文可能不是隨機殺人，而是所謂的「第五縱隊」，理由包括妨礙兵役並非重罪、嫌犯丟煙霧彈的手法疑似經過訓練等。網路上也有人分析張文瀏覽過的媒體內容，質疑其政治立場。

對此，國民黨立委洪孟楷表示，這起事件並未顯示出任何政治意圖或立場，不必過度解讀。民進黨立委沈伯洋則呼籲民眾不要過度恐慌，也不要傳播未經證實的消息，案情應交由政府調查釐清，而非由網路「柯南」自行揣測，進行獵巫或政治標籤化。

