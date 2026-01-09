3支部彈藥庫捐血活動 踴躍挽袖傳遞愛心

記者張雅淳／綜合報導

陸軍3支部彈藥庫日前辦理捐血活動，在冷冽的寒冬中，官兵仍踴躍挽袖捐血，現場氣氛熱絡。官兵主動以實際行動回饋社會，充分展現國軍關懷民眾、服務社會使命感。透過此次公益活動，不僅凝聚部隊向心，更深化「軍愛民、民敬軍」的良好互動，樹立國軍正面形象。

庫長林上校表示，捐血活動是國軍實踐愛民精神的重要展現，期勉官兵持續投入公益，發揮正向影響力，不僅能守護國家安全，更積極關懷社會需求，展現國軍專業、溫暖且值得信賴的形象。

3支部彈藥庫辦理捐血活動，以實際行動展現愛心與社會責任。（3支部彈藥庫提供）