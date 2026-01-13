【3支部桃園油料分庫新式油罐車】泵浦、儲油大增 戰場後勤新利器

記者黃雋永、葉軒瑜／新北報導

國軍換裝新式通用型油罐車，除配備高效率泵浦系統，提升柴油補給泵浦為舊式的2倍，也改採「三槽型雙隔板」設計，可同時搭載汽油及柴油，增加油品補給多元性。此外，罐體結構採鋁合金材質，兼顧輕量化與結構強度，並運用電子計量顯示裝置，提升輸油精準度，成為未來戰場後勤作業新利器。

國軍委鋁拓工業等廠商產製新式通用型油罐車，罐體總容量增幅達3000加侖，且具客製化特性。其中，除依國軍任務需求於車內加裝槍架，也設計通信裝備放置區，能結合各式戰備任務進行演練。

在安全性能部分，新式油罐車強化安全裝置，輸油計量顯示裝置從原本機械設計，調整為電子式計量，輸油量控管更精準。另外，車輛委商產製維持民用型車輛外觀，也有利戰時去識別化的偽裝戰術運用。

陸軍後勤指揮部表示，新式通用型油罐車已陸續完成撥交，已指示相關單位同步納入測考規劃，並就測考項目與評量基準，結合實戰部隊實際需求共同研討、詳實律定，以確保裝備符合任務運用。

國軍換裝新式通用型油罐車。（記者葉軒瑜攝）