【3支部桃園油料分庫】新油罐車高效整補 驗證優異後支戰力

記者黃雋永、葉軒瑜／新北報導

陸軍3支部補油庫桃園油料分庫昨日實施油料整補演練，期間運用新式通用型油罐車，針對中型戰術輪車等車輛進行整補。過程中，除針對單一車輛完成整補，也同步展開4條加油軟管，模擬「一對多」方式執行整補任務，有效驗證優異的部隊後勤支援效能。

投入立即備戰操演 持續熟稔操作

國軍去年換裝新式通用型油罐車，桃園油料分庫為首批接裝單位之一，上月甫完成換裝便投入立即備戰操演。為強化後勤作業能力，桃園油料分庫昨日模擬前進油料補給點設立，持續運用該裝備進行油料整補演練，並依序完成油料整備、機動部署、補給點開設及油料整補等課目，期透過完整流程演練，強化新式裝備操作熟稔度。

作業前，官兵利用儲油設施運輸油料至油罐車罐體，並駕駛車輛至想定位置；緊接著，依序完成接地電阻設置、管線連接及油管捲盤控制等開設作業，然後展開單條加油軟管補給作業演練。期間，官兵操作加油槍結合計量顯示器，確保油料輸送穩定，強化作業熟稔度。

此外，在「一對多」的油料整補模擬演練，官兵發揮新式油罐車可同時展開4條加油軟管的卓越性能，模擬針對多輛裝具同時進行補給作業，有效驗證一對多補給模式下，官兵如何同步掌握管線延伸速度、加油流量控制等要點，有效提升新式裝備訓練成效。

