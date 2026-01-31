3支部補油庫新店分庫基地測考 驗證訓練成果
記者張雅淳／綜合報導
陸軍3支部補油庫新店補給分庫日前在秀朗營區實施基地期末測考，由分庫長林上尉主持，課程包含戰備檢查、立功宣誓及戰備演練，官兵依平日所要求的標準作業程序完成各項整備，展現平日訓練成果。
測考過程中，模擬營區遭敵滲透與破壞等狀況，官兵依建制編組迅速採取應變程序，維持營區安全。在「野戰沐浴站開設」課目，官兵完成場地選定、裝備架設及水源接駁等作業，均於規定時間內完成，驗證單位於野戰環境下之後勤支援能力。
林分庫長表示，後勤支援為部隊持續作戰之重要基礎，藉由此次基地期末測考，全面檢視戰備整備與訓練成效，並持續精進官兵專業能力，確保支援任務遂行。
3支部補油庫新店補給分庫實施基地期末測考，官兵依標準作業程序完成戰備檢查。（新店補給分庫提供）
