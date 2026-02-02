【3支部運輸兵群偕聯兵269旅】M1A2T重裝上板 驗證機動支援能量

記者葉軒瑜／新竹報導

陸軍3支部運輸兵群運輸1營昨日偕同聯兵269旅，實施M1A2T戰車上板作業。期間，官兵操作M1070A1重型曳引車及M1000五軸平板車，搭配指揮幹部手勢引導戰車駛上板車，有效驗證後勤支援能力，以及新式裝備操作熟稔度。

熟稔新裝載運 精準引導、穩定鎖固

陸軍「銳捷專案」採購M1A2T戰車，同步引進M1070A1重型曳引車與M1000五軸平板車，主要用以載運該型戰車，接裝後持續透過演訓任務強化官兵操作能力。其中，269旅日前完成M1A2T戰車戰力評鑑，昨日在運輸1營協助下，進行車輛定位、坡板架設、固定檢查等上板作業，預計本週分批次載運戰車返部。

作業期間，運輸1營官兵依序實施車況檢查、地面承載評估及坡板角度調整，確保載運流程安全。隨後，269旅指揮幹部透過手勢與哨音，引導M1A2T戰車駕駛開上板車，並隨時調整行進路線與速度，最後順利完成上板。

緊接著官兵實施固定作業，依序將繫固鏈條掛在戰車固定點，結合棘輪緊線器逐一收緊；過程中，隨著車體逐漸穩定貼合板臺，官兵反覆檢視前、後及側向固定情形，並運用快速固定器完成最後鎖固，逐項確認張力與間距，確保戰車運輸途中不會晃動或位移，展現後勤專業與裝備操作熟稔度。

陸軍3支部運輸兵群運輸1營昨日偕同聯兵269旅，實施M1A2T戰車上板作業。期間，官兵發揮穩健馳援精神，操作M1070A1重型曳引車及M1000五軸平板車，搭配指揮幹部手勢與哨音，引導戰車上板，有效驗證後勤部隊重裝運輸能力。（記者葉軒瑜攝）

3支部運輸兵群運輸1營昨日偕同269旅，實施M1A2T戰車上板作業。（記者葉軒瑜攝）

官兵操作M1070A1重型曳引車及M1000五軸平板車，預計載運戰車返部。（記者葉軒瑜攝）