3支部運輸兵群教召無人機實作 強化不對稱戰力

記者王子昌／綜合報導

陸軍3支部運輸兵群教育召集訓練日前實施無人機操作訓練，由教官自系統構造、飛行原理循序漸進講解，並進行分組實作，使召員在反覆操作中熟稔無人機系統組成、操作要領及任務運用，進而奠基專業職能，強化不對稱作戰能力。

指揮官張上校表示，無人機已成為現代戰場的關鍵戰力，透過教育召集密集的實作訓練，使召員累積實務經驗及扎實操駕技術，進而強化後備部隊的多元戰力，以肆應未來作戰實需，厚植國軍部隊整體戰力。

<陸軍3支部運輸兵群教召無人機課程，強化不對稱作戰能力。（3支部運輸兵群提供）