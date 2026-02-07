3支部運輸兵群第2營春節揮毫 筆墨迎新春

記者陳彥陵／綜合報導

為迎接農曆新春，陸軍3支部運輸兵群第2營辦理春節揮毫活動，邀請書法名家林世三及王炎文蒞臨營區現場揮毫，與官兵一同以筆墨迎新年；過程中，老師逐一示範運筆技巧與書寫要領，官兵踴躍參與實作，在墨香與歡笑聲中完成一幅幅寓意吉祥的春聯，體驗書法藝術之美，也感受傳統文化的深厚底蘊，現場氣氛溫馨祥和。

營長陳中校表示，透過春節揮毫活動，官兵在繁忙訓練與任務之餘，可獲得心靈調適與文化薰陶，展現國軍允文允武的人文精神，同時藉由藝術交流凝聚部隊向心力，使官兵感受年節的溫暖，亦能持續以穩健態度投入各項後勤支援任務，確保部隊戰力與任務遂行無虞。

3支部運輸兵群第2營辦理春節揮毫活動，官兵一同以筆墨賀新春。（3支部提供）