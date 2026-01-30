3支部56週年隊慶 名家揮毫迎新春

記者謝沛宸／綜合報導

陸軍第3地區支援指揮部昨日舉辦「揮毫迎春暨56週年隊慶尾牙活動」，由單位主官率同各級幹部、官兵及眷屬共同參與，透過書法揮毫、隊史回顧及尾牙餐敘等活動，展現單位深厚文化底蘊，凝聚官兵向心力。

活動首先由指揮官黃少將致詞揭開序幕，隨後安排揮毫迎春活動，由黃指揮官與書法名家現場揮毫，書寫吉祥春聯，寓意新的一年承續榮光、再創佳績；接續參訪隊史館，回顧單位沿革與任務傳承，強化官兵對單位歷史的認同感。尾牙暨慶生餐會則以聯誼交流為主軸，安排摸彩及歌唱比賽等節目帶動現場氣氛，慰勉官兵辛勞，營造溫馨歡樂氛圍。

黃指揮官表示，揮毫迎春象徵新年新氣象，更代表單位56年來一步一腳印的努力與累積，透過隊慶與隊史館參訪，使官兵回顧過往、凝聚共識，以更堅定信念面對各項任務挑戰；並期勉全體官兵秉持忠誠使命、團結合作精神，精進專業本務，同時也感謝官兵眷屬長期支持與體諒，成為官兵堅實後盾，共同為提升部隊整體戰力而努力。

3支部舉辦揮毫迎春暨56週年隊慶尾牙，傳承榮耀凝聚向心。（3支部提供）