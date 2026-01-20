3族群當心！感染B19病毒易引發心肌炎 醫：致死率達3成

台中一名11歲女童感冒近一個月，外出時大叫一聲後昏迷，經葉克膜搶救兩天仍不治，驗出微小病毒B19陽性，疑似引發急性心肌炎。防疫醫師林詠青指出，微小病毒B19感染若引發心肌炎，致死率可達3成且病程變化快速，血液疾病患者、免疫低下者及孕婦等3類族群出現嚴重併發症風險特別高。

11歲女童感冒近一個月，外出時大叫一聲後昏迷，經葉克膜搶救兩天仍不治，驗出微小病毒B19陽性，疑似引發急性心肌炎。（圖／中天新聞）

該名女童死亡案件目前已進入司法相驗程序。林詠青說明，個案曾通報流感併發重症但檢驗結果為流感陰性，另外提到的B19微小病毒感染，該病毒造成的症狀通常輕微且可自行痊癒。

B19微小病毒的傳染途徑與呼吸道傳染疾病類似，透過飛沫傳染，暴露病毒4至14天後出現症狀。林詠青表示，典型症狀包含蘋果病、傳染性紅斑，也有些人完全無症狀。感染發生在小朋友身上，一開始會發燒，臉頰出現紅色皮疹且有時會癢，疹子會延伸到軀幹四肢後自行康復；成人較少見疹子，但會有關節痛、關節炎症狀，同樣會自行痊癒。

林詠青分析，在特別、罕見的情況下，B19微小病毒感染可能侵犯其他器官系統，造成心臟、肝臟、腎臟方面影響，包含心肌炎、腦炎、腦膜炎、肝炎、腎臟發炎等。以往常見致死原因是心肌炎，致死率可達3成且病程變化快速；若影響造血系統導致嚴重貧血、肝衰竭也有致死可能性。

B19微小病毒感染沒有特效藥也沒有疫苗，治療主要靠支持性療法，以及勤洗手、戴口罩等衛生防範措施。（圖／翻攝日本國立傳染病研究所）

針對高危險族群，林詠青指出，第一類是慢性血液疾病患者，感染會影響造血系統出現嚴重貧血，慢性貧血也會讓症狀更嚴重；第二類是本身免疫功能較差者，感染期間持續較久，因為身體無法清除病毒導致症狀比較嚴重；第三類是孕婦感染，可能造成胎兒貧血、水腫，甚至死胎。

關於預防措施，林詠青表示，B19微小病毒感染沒有特效藥也沒有疫苗，治療主要靠支持性療法，以及勤洗手、戴口罩等衛生防範措施。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明國際疫情狀況，B19微小病毒感染並非法定傳染病，相關資料較少。初步掌握日本以「傳染性紅斑症」作為監測項目，日本2025年曾有一波比較大的疫情，到10月份疫情下降，今年初又略升，但整體看起來比去年同期低，呈現正常波動。美國在2024至2025年有比較大疫情，近期數據比較不清楚;中國大陸沒有常規監測資料。

