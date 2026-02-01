3日前搞定？美眾院議長：政府停擺可望迅速結束

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）1日表示，他有信心能在3日前取得足夠票數，來結束因為美國總統川普(Donald Trump)政府在明尼阿波利斯(Minneapolis)暴力移民掃蕩所引發的政府局部停擺。

由於國會未能在午夜期限前通過2026年預算，美國政府在1月31日進入局部停擺狀態。不過，截至目前造成的影響是微乎其微。

眾議院將在結束休會後於2日返回白雪覆蓋的華盛頓，以便開始採取緊急行動來處理一項獲得參議院支持的重啟政府協議。

強生告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)，「這麼說吧，我有信心，我們至少能在週二前(3日)完成」。

由於民主黨人對移民執法探員在明尼阿波利斯開槍擊斃2名抗議人士感到憤怒，導致有關國土安全部新資金的協商陷入僵局，協商破局也導致撥款中斷。

參議院在1月30日晚間通過一項方案，批准5項尚未解決的撥款法案，讓大多數聯邦機構的經費能支應到9月，並在同時通過一項為期2週的臨時支出措施，在國會議員繼續協商移民執法政策期間，還能維持國土安全部運作。

眾議院的民主黨人希望在表決這項支出方案之前，能改革國土安全部執行移民掃蕩的作法，這些執法人員全副武裝而且蒙面，有些身份不明的探員甚至會在沒有搜索令的情況下拘留人民。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)1日表示，在國會議員從選區返回華盛頓後，他和同僚們將與共和黨領袖討論國土安全部的改革。

傑福瑞斯在美國廣播公司(ABC)節目「本週」(This Week)表示，政府不能只是空談，他們需要說到做到。應該從今天就開始，而不是2週後。

川普已公開支持這項參議院協議，並呼籲兩黨支持，表明了繼去年夏天的創紀錄43天停擺後，他希望避免重返白宮後的第二度政府關門。 (編輯:柳向華)