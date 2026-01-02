3日晨中部以北低溫探10度 5日再一波冷氣團南下

（中央社記者黃巧雯台北2日電）氣象署今天表示，明天清晨中部以北及宜蘭低溫約攝氏10度，4日強烈大陸冷氣團稍微減弱，5至6日另一波強烈大陸冷氣團將逐漸南下，預估低溫與這波相近，7至9日各地偏乾冷。

交通部中央氣象署今天下午更新低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，可能出現10度以下氣溫，今天下午至明晚新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣局部地區可能出現持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，未來一週大致上受到強烈大陸冷氣團接連影響，預測1月上旬期間，台灣附近氣溫偏低，明天各地都是寒冷的天氣，明天清晨中部以北及宜蘭低溫約10度，南部約12度，花東13至14度。

林定宜說，1月4日強烈大陸冷氣團略為減弱，但清晨仍受輻射冷卻影響，各地偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差可達10度以上。5日至6日將有另一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫再度下降，預計下波最低溫可能出現在7、8日，溫度與這波相近。

降雨部分，林定宜表示，明天受北方乾空氣影響，各地多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島會有零星短暫雨。

林定宜指出，4日各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；5至6日迎風面桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，而東南部、恆春半島有零星短暫雨。

林定宜表示，7至9日強烈大陸冷氣團影響，各地偏乾冷，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴。（編輯：黃名璽）1150102