3日白天冷氣團減弱 6日晚冷空氣接力北部濕冷轉乾冷

（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署表示，大陸冷氣團預估影響至明天清晨，西半部低溫約攝氏13、14度，4日至6日天氣穩定，局部地區防日夜溫差大；6日晚間下一波冷空氣南下，北部率先降溫，先濕冷後乾冷、低溫探12度。

中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，今晚至明天清晨持續受大陸冷氣團影響，仍有部分水氣，宜花地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及中部以北山區、恆春半島有零星短暫雨。

賴欣國表示，3日白天起冷氣團減弱，4日至6日各地為白天多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；預估6日晚間起至7日，有一波鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，降雨範圍擴大，桃園以北、宜蘭有短暫雨，竹苗、花東為局部短暫雨。

賴欣國指出，8、9日水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

溫度方面，賴欣國說，今晚、明晨西半部平地低溫約13、14度，明天白天冷氣團減弱，北部、宜蘭高溫回升為18至21度，中南部約24至26度；4日至6日白天各地天氣穩定，北部高溫約22至24度，中南部約24至26度，但受輻射冷卻影響，要留意局部地區日夜溫差逾10度以上。

賴欣國提到，6日晚間鋒面通過及冷空氣南下，北部率先降溫，低溫約12至14度，7日白天北部高溫約15、16度；中部、花蓮白天高溫約18至20度，晚間逐漸降溫探13、14度；南部地區降溫較晚，預估7日晚間低溫約15、16度。8日各地感受偏冷，9日白天冷空氣減弱，北部高溫可回升至18度左右，中南部達20度以上。

至於週末冷空氣的強度，賴欣國解釋，目前預估有機會達強烈大陸冷氣團，即台北測站低溫探12度以下，至於是否能觸及寒流標準（台北測站降至10度以下）仍有不確定性，須再觀察。

賴欣國表示，若溫度及水氣配合，今晚至明晨3000公尺以上高山仍有機會飄雪；另外，6日晚至7日晨，在水氣條件配合下，若降溫速度夠快，北部、宜蘭2000公尺以上高山也可能降雪。

賴欣國提醒，5、6日轉偏南風，清晨西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度；7日基隆北海岸、東北部沿海地區留意長浪。（編輯：陳仁華）1150202