生活中心／王云宣、孟嘉美、陳聖翰、談駿豪 宜蘭報導

行政院長卓榮泰下午赴三星與蘇澳勘災，關心三星蔥農損與市區居民災損情況，他強調補助會盡快到位，地方需要的大型機具也由中央統一協調，期盼延宕多時的蘇澳溪分洪工程21億預算，盼朝野共同支持。至於兩輛民車被軍車壓毀，他霸氣的說，他跟國防部長顧立雄，一人負責一部！言下之意似乎要

彎腰拾起泡水腐爛的三星蔥，用手摸了摸斷裂的蔥綠，行政院長卓榮泰週三到宜蘭勘災，看到滿地因颱風受損的三星蔥，神情嚴肅。

3日累積雨量破千釀災 卓榮泰赴宜蘭災區勘災

鳳凰颱風外圍環流重創宜蘭，卓揆前往災區視察。（圖／民視新聞）

行政院長卓榮泰：「關於現金補助的地區，部長剛剛也說了，已經開始在各地據實查訪，能夠盡快的訂定，農業部所有同仁都非常辛苦，而且速度非常的快，針對不同受損狀況，即時提出各種，應該要有的因應措施。」

除了視察農損，卓揆也前進蘇澳市區，滿是泥濘的家具堆疊在路邊，卓揆也對災民表達關切。

鳳凰颱風外圍環流重創宜蘭，卓揆前往災區視察。（圖／民視新聞）蘇澳居民vs.行政院長卓榮泰：「今天早上才能夠到這裡來不好意思，不會啊昨天淹水今天來就很厲害了，妳手很冷耶我就去沖水。」

直呼災民辛苦了，相關補助很快到位，而宜蘭遭受鳳凰颱風外圍環流重創，國軍也派出400名官兵與AAV7協助，但因為淹水嚴重，過程中不慎損毀民眾車輛，卓揆這樣霸氣回應。

行政院長卓榮泰：「我先跟指揮官說明，您壓壞的那兩部車子，您不用擔心至少我跟顧部長，一人一部都沒問題，安心的把國人工作做好，汙泥要去除還有機具的問題，我要請賴次長能夠來統合協調，如果需要請環境部也加進來，從中央應變指揮中心來協助地方。」

這回宜蘭成災區，除了超過1000毫米驚人雨量，還有排水量能不足問題，其中蘇澳溪分洪工程，總經費54億，原定2026完工，但因工程內容變更，預算也增加21億來到75億，至今尚未動工，卓揆高度重視。

行政院長卓榮泰：「拜託立法院大家要真的來支持，明年中央政府總預算，因為其中就有這筆四年1000億的，改善縣市管河川工程計畫在裡面，救助要快速復健要到位，韌性要強化三個原則。」

喊話立院支持預算，強化防災韌性，讓居民免受淹水之苦。

