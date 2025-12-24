3旬男徒步17K只為「尋找童年回憶」 暖警3度助返家





台中市神岡區一名33歲陳姓男子，因懷念在母親娘家度過的童年時光，日前趁家人不注意，獨自徒步17公里來到烏日區尋親，卻因迷失方向在寒風中徘徊。幸賴熱心超商店員機警通報，加上烏日分局三和派出所員警過人的記憶力，一眼認出他曾2度迷途，順利協助其與心急如焚的父親團圓。

烏日分局三和派出所日前晚間7時35分接獲轄內超商通報，稱有一名男子神情疲累在店內徘徊，疑似迷路。員警獲報後迅速趕抵現場，沒想到一見到該名男子，腦中便浮現熟悉畫面。原來，陳男因認知功能欠佳，過去已曾有兩次從神岡區徒步至烏日區尋親而迷途的紀錄，且皆由三和派出所協助尋回。員警憑藉優異的「好眼力」，瞬間認出其身分。

經了解，陳男兒時常隨母親返回烏日娘家探親，對該地有著深厚的情感與美好回憶，這才讓他不辭辛勞，多次從神岡住家徒步跋涉約17公里來到烏日。所長楊儒陸見陳男神情緊張，除了先將其帶回派出所休息、提供飲水，更全程細心安撫，耐心陪伴，緩解其焦慮情緒。

陳父接獲通知趕抵派出所，見到兒子平安無事，懸著的一顆心才終於放下。陳父感激地表示，兒子出門後音訊全無，家人心急如焚，沒想到他竟又獨自走到這麼遠的地方，真的非常感謝店員與警察的熱心幫忙。

烏日分局分局長劉雲鵬表示，家中如有走失之虞的親人或記憶力減退的長輩，務必多加留意並注意動向，出門時最好有親友在旁邊照料，避免讓他獨自出門。如發現行蹤不知去向，可立即向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等特徵，以利警方搜尋。







