3星入水瓶命運能量轉換！12星座本週運勢出爐 射手喜迎全新賺錢法

小孟塔羅牌篠安老師表示，明天（1月19日）的摩羯新月，為人們整理現實責任與人生方向，替下一階段打下新的根基，隨後太陽、水星、火星陸續進入水瓶座，命運能量正式轉換，這是一週適合重新定義自己、轉換跑道的重要起點。12星座本週運勢如下：

牡羊座

本週會突然想通一件拖很久的事。摩羯新月有助重新整理事業與人生方向，水瓶群星進場後，開始出現新的朋友圈、合作邀約與學習機會。適合換圈子、換跑道、重新建立人際連結。感情上容易遇到價值觀不同但很有火花的人。

金牛座

這週會開始重新規劃未來3到5年的方向。摩羯新月讓你面對現實層面的責任，而水瓶能量則會打開國際視野與學習運。適合報名課程、規劃進修、接觸新領域。感情上容易有遠距、異國、理念型對象出現。

雙子座

會開始處理一筆重要的金錢、合作或債務問題。摩羯新月讓你正視風險與責任，而水瓶能量會帶來新的投資想法與資源機會。財務上適合重新分配資金與帳務結構。感情方面會因真心話而更靠近，也可能結束不再合拍的連結。

巨蟹座

關係是本週最大主題。摩羯新月讓你重新檢視伴侶與合作關係的界線與責任，水瓶群星會讓你開始渴望更自由、更平等的互動模式。適合重新談規則、談未來。單身者容易遇到思想特別、個性獨立的人。

獅子座

生活節奏開始改變。摩羯新月讓你重新調整工作流程、健康與作息，而水瓶能量會帶來新的合作夥伴與工作模式。適合換工作方式、嘗試自由接案或彈性制度。感情上容易在工作場合或朋友圈中擦出火花。

處女座

這週是創作、戀愛、舞台感重新被打開的一週。摩羯新月幫忙清理過去的不安與自我懷疑，水瓶能量會讓你敢嘗試新風格、新企劃、新曝光方式。非常適合發表作品、新專案。感情運明顯升溫，有突然心動、閃電互動的可能。

天秤座

會開始重新定義「家」與「安全感」。摩羯新月讓你處理居住、家庭或情緒根基問題，水瓶能量會讓你想打造更自由、更屬於自己的生活空間。適合搬家、整理空間、改變生活型態。感情上容易出現讓你心動又很特別的對象。

天蠍座

溝通、人際與社群圈開始洗牌。摩羯新月讓你重新整理重要聯絡名單，水瓶群星會帶來新的朋友圈、新平台與合作邀約。適合經營社群、發表理念型內容。感情容易從聊天開始升溫，也可能突然被某個特別的人吸引。

射手座

本週是財務結構重整週。摩羯新月讓你重新盤點收入與支出，水瓶能量會帶來新的賺錢方式、斜槓或網路型收入機會。適合開發副業、嘗試線上平台。感情上容易遇到務實但思維前衛的人，是可以一起談未來的對象。

摩羯座

摩羯新月為你開啟全新個人年度循環，而水瓶群星會把重心推向財務、自我價值與人生安全感的升級，會開始重新定義「我值得什麼」。適合調整收費、薪資、品牌定位。感情上會更在意被尊重與被看重的感覺。

水瓶座

太陽、水星、火星陸續進入本命宮領域，會明顯感覺到人生節奏加速，想換形象、換圈子、換人生路線。非常適合開啟新計畫、改造自己、宣布新方向。感情上你魅力大開，但也會更挑對象，想要真正懂你的人。

雙魚座

這週是靈魂整理期。摩羯新月讓你放下過去的疲憊與情緒包袱，水瓶能量會帶來靈感、夢境與內在轉化。適合靜心、療癒、閉關整理內心。感情上容易出現低調但深刻的連結，可能是一段靈魂感很重的關係。

