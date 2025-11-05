3星座要發了！財運貴人齊上門 一路旺到2026
2025年進入倒數的階段，許多人開始整理這一年的成就與收穫。《搜狐網》命理師指出，有三個星座從11月起好運將一路飆升到2026年，財運、貴人、機會將全都一起找上門，甚至能享受「躺贏」的日子。
11月好運星座有哪些？
雙魚座
雙魚座11月起運勢大爆發，財運強到像開外掛，甚至11月和12月只是暖身，真正的高峰是在2026年。他們受到海王星與木星加持，明年做什麼都順利。雙魚座的事業，先前努力的計畫將開始收成、有機會薪水翻倍；感情單身者容易遇到理想對象、有伴者感情更穩定。而雙魚座的財運、偏財運強，可能有長輩贈與投資分紅甚至中獎，建議雙魚座現在就開始充電準備，等運勢啟動時能全力衝刺。
雙子座
雙子座11月的偏財運「旺到炸」，機會將從「天上掉下來」。水星回到本位，讓雙子座的頭腦特別靈活、判斷精準，投資基金、做生意都能抓到時機；偏財運強抽獎買彩券都有機會中，有可能遇到額外收入，例如朋友介紹的合作案或兼差，但記得不要孤注一擲、並且小賭怡情，大賭傷身。
處女座
處女座11月將遇見關鍵貴人，成為改變人生的重要時刻。土星影響下，處女座將在11月遇到真正願意助你成功的貴人，他們會提供資源人脈甚至親自指導，為處女座們帶來升職、加薪、創業或重大專案的機會，建議處女座們保持謙虛，把握每個機會，用努力證明你值得被提攜。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
