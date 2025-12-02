「3星座」12月走大運 貴人、幸運色一次看





歲末將至！到了2025年的最後一個月，塔羅小孟老師分享，這「3星座」12月將走大運，雙子座適合多研究投資項目，巨蠍座職場有貴人相助，射手座需小心破財變成月光族。

第三名

雙子座：工作注意情緒，情感多些浪漫

雙子座的朋友，心情容易受到周遭環境與人際互動的影響，因此你需要特別留意，與你往來的人的情緒是正面還是負面，如果合作的對象，情緒比較低落或者是態度消極，可能會間接的拖慢你的工作進度，多選擇理性務實的人作為夥伴。此外，本月主管對你的要求可能會特別嚴格，因此務必要把事情確實做好，並按照SOP執行，這樣才能維持良好的工作表現。在感情方面有伴侶的雙子們，因為雙方工作都很忙碌，容易出現各自忙碌的情況，但要記得多花點時間來維繫、互相關心，才能維持感情的溫度跟熱度。財運方面，投資運勢良好，特別適合多研究與參考股票等投資項目。

工作運勢：★★★★★。愛情運勢：★★★★★。幸運色：綠色。

貴人：雙子座；小人：雙魚座。

第二名

巨蠍座：工作貴人多，情感理性溝通

巨蠍座在工作上，容易獲得貴人相助，只要你願意主動提出問題或尋求協助，就能得到他人的幫助，讓事情更順利推進；若有轉職，或是變動工作的念頭，也非常適合透過他人的介紹或牽線，這樣更容易遇到理想的機會。在感情方面，與另一半之間可能因為金錢或價值觀的差異而產生爭執，記得要通過理性溝通來尋求共識，避免情緒化的對話，以免造成感情的裂痕。財運方面，正財運表現良好，只要努力提升業績，就有機會獲得額外獎金，不過在投資上仍要保持良好的保守心態，以免造成損失。

工作運勢：★★★★★。愛情運勢：★★★★★。幸運色：黑色。

貴人：射手座；小人：水瓶座。

第一名

射手座：工作人氣提升，情感主動關心

射手座的朋友們在這個月，金星、火星都落入到你的本命宮，你將成為這段時間的人氣王，由於你的一舉一動都容易受到他人的關注，因此要特別留意自己的言行舉止是否正面；若有想轉職，或尋求新工作的念頭，這個月是非常好的時機，你在面試或合作洽談中容易給人留下深刻的印象，要好好把握這段機會。在感情方面，有伴侶的射手們，本月可能因為忙碌與另一半聚少離多，但這並不代表你感情生變，只是時間上安排較為緊湊，建議你要能主動關心彼此，維繫情感連結。財運方面，本月容易出現花錢過度的情況，若不加節制，可能會不知不覺成為月光族。

工作運勢：★★★★★。愛情運勢：★★★★★。幸運色：藍色。

貴人：雙魚座；小人：獅子座。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

