3星座12月走大運！財運、貴人運最旺 射手到哪都是焦點
記者鄭玉如／台北報導
2025年進入尾聲，運勢仍有些微變化。水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專表示，3星座在12月將走大運，雙子座投資運勢佳，適合進行投資，巨蟹座職場上有貴人相助，有機會獲得額外獎金，射手座容易成為人氣王，到哪都是焦點，但小心變成月光族。
▎第三名 雙子座
雙子座近期心情容易受到周遭環境、人際互動的影響，需留意往來對象的情緒，若合作對象心情較低落或態度消極，可能間接拖慢工作進度，多選擇理性務實的人作為夥伴。此外，本月主管對他們的要求特別嚴格，務必把事情確實完成，按照SOP執行，維持良好的工作表現。
至於感情方面，有伴侶的雙子座因雙方工作忙碌，容易出現各自忙碌的情況，記得多花點時間維繫感情、互相關心，維持感情的溫度跟熱度。財運方面，投資運勢良好，適合多研究與參考股票等投資項目。
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★★
幸運色：綠色
貴人：雙子座
小人：雙魚座
▎第二名 巨蟹座
巨蟹座工作上容易獲得貴人相助，只要願意主動提出問題或尋求協助，就能獲得他人的幫忙，讓事情順利推進，如果有轉職或變動工作的念頭，也適合透過他人的介紹或牽線，更容易遇到理想的機會。
巨蟹須注意感情問題，與伴侶之間可能因金錢或價值觀的差異，而產生爭執，記得透過理性溝通尋求共識，避免情緒化的談話，造成感情裂痕。至於財運方面，正財運表現良好，只要努力提升業績，有機會獲得額外獎金，投資上仍要維持保守心態，以免造成損失。
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★★
幸運色：黑色
貴人：射手座
小人：水瓶座
▎第一名 射手座
射手座近期因太陽、金星、火星落入本命宮，這段期間會成為人氣王，一舉一動容易受到他人關注，應特別留意自己的言行舉止是否正向，若有轉職或尋求新工作的想法，本月是非常好的時機，面試或合作洽談中，容易給人留下深刻的印象，好好把握機會。
在感情方面，如果已有伴侶，近期可能因忙碌而與對方聚少離多，但並不代表會感情生變，只是時間安排上較為緊湊，建議主動關心伴侶，維繫情感連結。財運方面，本月容易出現花錢過度的情況，若不多加節制，可能會在不知不覺成為月光族。
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★★
幸運色：藍色
貴人：雙魚座
小人：獅子座
