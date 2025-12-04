3月個宣導期 雲林縣新建5處固定式測速照相
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
10次車禍9次快，車輛速度過快，將造成駕駛人反應時間不足、視野範圍縮小、煞車距離延長，增加交通事故。雲林縣警局表示，為避免因超速違規造成重大交通事故，特別針對易肇事路段，新建置了5處固定式測速照相設備。將展開為期3個月的宣導期，明年3月15日正式執法取締。
縣警局表示，新固定式測速照相設備地點，包括土庫鎮158甲縣道14公里70公尺處（速限40公里）。麥寮鄉台61線西濱快速公路223公里處麥寮段（速限90公里）。西螺鎮雲24鄉道西螺森活武樹園區前（速限50公里）。四湖鄉160縣道6公里850公尺處（速限50公里）。斗六市台3線公路247公里450公尺處（速限50公里）。
雲林縣警察局提醒，一般道路超速違規罰鍰1200元到2400元，超速40公里以上未滿60公里，罰鍰1萬2000元到1萬8000元。駕駛人駕駛車輛時，應注意行車速度，遵守交通規則，以保障行車安全。相關執法路口及取締種類，也在雲林縣警察局網站公告資訊處提供各駕駛人參考，希望能有效改善交通環境，減少交通事故。
照片來源：雲林縣警方提供
