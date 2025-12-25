3月奪5命！大型車視線死角內輪差藏危機 屏警提醒遠離大型車確保安全

【記者凃建豐／屏東報導】大型車體積大、視線死角多，轉彎時更伴隨「內輪差」風險，一個錯估距離就可能把日常通勤變成遺憾。屏東縣政府警察局統計，114年10月至12月期間，轄內共發生5件大型車A1類交通事故，造成5人死亡。警方分析發現，除駕駛人分心恍神外，多起事故與大型車視線死角及轉彎內輪差密切相關，提醒用路人務必提高警覺，與大型車保持安全距離。

屏東縣政府警察局指出，道路安全不是靠「運氣」，而是靠「情境管理」：在不同路段與車流狀況下，提前預判大型車可能的動線與風險點，才有機會把危險擋在事故之前。警察局呼籲，不論汽車駕駛人或機車騎士，行車時同車道切勿併排行駛、勿違規超車，更要記得行車安全不僅是「你看得到對方」，還要確認「對方也看得到你」，才能把每一趟上路，穩穩帶回家人等候的那盞燈。

廣告 廣告

為讓民眾更有感掌握風險，警察局提出兩大重點提醒：

一、遠離視線死角。大型車因車身高大、車頭較長，駕駛座位置偏左，右側及右前方存在明顯視野死角；緊貼在大型車右側或右前方停等的行人、自行車或機車，駕駛人往往難以察覺。民眾行經大型車周邊時，應主動拉開距離，避免進入死角區域。

二、避免轉彎內輪差。大型車轉彎時後輪軌跡會向內偏移，若右側車輛停等過近或試圖搶快鑽行，極易遭中、後輪波及甚至輾壓；另有機車騎士為趕時間違規駛出邊線搶快，忽略路面砂石導致自摔，進而捲入車底，風險更高。警察局也提醒，路口與彎道更要「慢、讓、等」，把距離留足。

大型車視線有死角，警方提醒民眾保持距離。翻攝畫面

警察局表示，與大型車保持足夠距離，尤其在跟車、變換車道或煞車時，能為雙方保留反應時間；停等紅燈時，切勿停在大型車前方或兩側，應保留安全空間並隨時留意車輛動態，降低突發風險。

警察局長甘炎民強調，大型車周邊「看不見」的地方最危險，呼籲駕駛人務必落實「遠離大型車、不鑽縫、加大安全距離、彼此都安心」的行車原則；多一分保留，就少一分遺憾，讓屏東每一條路，都能成為「屏安護民」的平安歸途。

大型車視線有死角，警方提醒民眾保持距離。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

謝和弦老婆不忍了！聖誕節發抱怨文 做這件事讓她變成全民公敵

王ADEN昔被小S虧「像沒內涵的人」 網朝聖神預言：徐仙姑也太強

國泰萬怡「韓流狂熱跨年派對」 K-POP猜歌比賽冠軍得雙人餐券

