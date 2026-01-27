3月底前全交貨！空軍防寒衣首曝光

▲空軍飛行員身穿OTS600型防寒飛行衣（右）。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01,27）

[NOWnews今日新聞] 空軍一架機號6670的F-16V (F-16V Block20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務時，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯，目前國軍仍在搜尋失聯的飛官辛柏毅。空軍證實能夠確保飛行員落海保暖的防寒衣，F-16戰機飛行員仍未購置交貨，國防部長顧立雄8日證實預計今年3月以前可全數交貨。國防部今（27）日首度曝光空軍戰機飛行員穿著防寒衣，與美軍同款，若飛行員落水後可保暖6至9小時。

國防部今日舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，參訪空軍第四戰術戰鬥機聯隊，規劃F-16V戰機緊急起飛課目，並展出飛行員冬季執行任務穿著的防寒衣。

空軍指出，OTS600型防寒飛行衣用途為飛行員意外落海時提供防寒效果，降低失溫風險，防寒飛行衣採連身式設計，具備防水、防火、透氣特性，具有快速穿搭式設計，穿搭時身上避免掛有戒指、項鏈，以免橡膠密封圈受損，內部材質為羊毛式絨毛設計，可提供保暖功能，當人員落海時加上外層防水特性，能降低失溫的風險。

空軍表示，OTS600型共有14個尺寸，依照飛行員身材不同量身分發，當每次飛行提示前會觀察天氣資訊，當白天海水溫度低於18度，夜間低於20度，就會統一穿著OTS600型防寒飛行衣。

空軍指出，OTS600型防寒飛行衣將統一分發供IDF經國號、幻象2000戰機飛行員使用，該款與美軍同款，飛行員落水後可保暖6至9小時，若飛行員還有內著長袖防寒衣物，最多可保暖24小時。而全以慢速機為主的空軍第六聯隊則是採用不同款防寒衣飛行衣。

▲空軍飛行員身穿OTS600型防寒飛行衣(右)。（圖／記者呂炯昌攝）

▲空軍公發的OTS600型防寒飛行衣。（圖／記者呂炯昌攝）

▲空軍公發的OTS600型防寒飛行衣，採用絨毛內裡設計。（圖／記者呂炯昌攝）

