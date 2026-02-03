3月底前「全民調」決定市長人選？楊瓊瓔強調會簽協調書

立委楊瓊瓔（左三）出席潭子大頭家厝福德宮祝壽開香。（李京昇攝）

國民黨下屆台中市長人選未定，外傳3月底將採全民調決定人選。對此，立委楊瓊瓔重申一定會簽協調書，她說，相關內容靜待黨中央說明，黨一定要選出最強、讓選民信任的人選，打贏選戰。

楊瓊瓔今天由市議員賴朝國等人陪同，出席潭子大頭家厝福德宮祝壽開香，對於協調一事。她表示，她也有收到黨中央的協調書，並重申一定會簽，尊重黨中央機制跟制度，至於協議書內容靜待黨中央更明確的說明。

對於立法院副院長江啟臣提到人選未定，基層很焦慮。楊瓊瓔說，她也清楚並理解基層的心聲，國民黨一定要選出最強、讓選民信任的人選，打贏這次選戰，繼續為台中市民服務。

