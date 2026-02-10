3月底恐斷油！古巴燃油危機陷困境：航班停飛、手術取消、加油站關門

編譯曾宜婕／綜合報導

古巴機場無油可加，航班遭停飛！據CNN 10日報導，由於美國對古巴的石油制裁，古巴國內航空燃料即將耗盡，加拿大航空於週一（9日）已經取消飛往古巴的航班。加拿大航空表示，雖然航班取消，但仍會調度班機送約3000名古巴旅客返家。其他國家飛往古巴的航線也於近期調整航線，在其他鄰近國家中途停靠加油。

加拿大航空公司宣布停飛往古巴的班機。（圖／翻攝自X平台 @KURIERat）

衛報9日報導指出，古巴旅遊業收益最高原本可達30億美元，但因石油影響，如今旅遊獲利已跌至10億美元以下。然而，古巴的燃料危機不只重創旅遊業，國內醫療和民生也岌岌可危。

由於燃料短缺，政府只能限制醫院資源的配給，院方只能維持基本的醫療服務，住院時間被限制，有些手術甚至被取消，醫療資源也必須集中於需求最高的地區。此外，銀行縮短營業時間，許多加油站也自週一起關門，街上的車流明顯減少。

在美國對委內瑞拉發動軍事行動後，川普加大對古巴的制裁力度，切斷古巴從委國和墨西哥獲取石油的管道，甚至簽署行政命令，對向古巴出售或提供石油的國家商品徵稅。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）批評美國對古巴的制裁「相當不公平」，並表示墨西哥將會採取一切必要的外交行動，向古巴輸送石油。當局已於週日（8日）已經向古巴輸送800噸的人道救援物資。

專家預測，古巴的油槽儲存量可能在3月底消耗殆盡。古巴官員表示，美國的經濟制裁是造成國內能源危機的主因，但也有批評指出，政府缺乏基礎設施的投資也是主要因素。

古巴外交部長德柯西澳（Carlos Fernández de Cossío）於上週表示，古巴已經準備好和美國展開對話，但拒絕討論「政權更迭」。川普也於月初表示，美國正與古巴高層進行對話。

