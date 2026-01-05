3月底新北藍白合？黃國昌喊「別太快1對1」：先各自把盤撐到最大再來合

台灣民眾黨主席黃國昌出席「為新北應援x DO THE BEST」活動。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌有意角逐新北市長，而藍營人選尚未明朗。國民黨預計新北市長人選春節前確定、3月底跟白營協調，黃國昌今天（1/5）說自己的戰術觀不一樣，他認為其實不用那麼快形成一對一，「民眾黨跟國民黨想辦法把各自的盤撐到最大，撐到最大以後，再來合」，若太早的階段一對一，會開始變成兩極對立，反而會偏向五五波的那種盤。

國民黨預計新北市長人選春節前確定，3月底跟白營協調由誰戰新北，黃國昌今早接受《誰來早餐》網路專訪時，被問起對此時程規劃的看法，他回應，目前都是報派，如果來得及的話，他不會完全排斥，但是他的戰術觀會比較不太一樣。他說明，國民黨有國民黨的支持者，民眾黨有民眾黨的支持者，目前台灣的政治是屬於三角形，兩邊合一定大於第三邊，看所有的民調，幾乎都一樣。

廣告 廣告

黃國昌說，40歲以下的民眾黨贏，不僅是贏國民黨，也贏民進黨，但民眾黨輸在哪裡？輸在60歲以上的長輩。60歲以上的長輩是切兩半，民進黨一半、國民黨一半，民眾黨的很少，當然會牽涉到民眾黨第一個年輕、第二個沒有基層組織，民眾黨擅長的網路比較難去reach到長輩，這是民眾黨要去加強的地方。

黃國昌認為，要用三角形的兩邊合大於第三邊的戰術的話，他認為其實不用那麼快形成一對一，該做的事情是，包括民眾黨跟國民黨，想辦法把各自的盤撐到最大，撐到最大以後，再來合，這樣才會贏得很清楚。

主持人朱凱翔問時程不必這麼早？大家都先衝一段時間？黃國昌表示，他記得新北市長侯友宜2018年的時候，好像也是4月、5月才決定，時程他有check過了，但是他還是要跟大家講，政黨合作協議簽下去，不用懷疑，「如果到時候最佳男主角不是我，我一定全力輔選。」

黃國昌解釋，他為什麼說把彼此的盤撐到最大？川伯（藍營新北市長熱門人選李四川）在60歲以上贏他很多，40歲以下是他贏，40到50歲伯仲之間，他相信國民黨在操盤的人看民調，其實自己可以看得出來。

黃國昌指出，他還是希望兩邊把盤都撐大，三角形兩邊合會大於第三邊的這個優勢，才會清楚地展現出來，如果太快、太早的階段一對一，會開始變成了那一種兩極對立，反而會偏向五五波的那種盤。

朱凱翔說，「你是說最後藍白推出的這個人選跟蘇巧慧，會變成趨近於五五波？」黃國昌認為，「如果你如果太早出來的話，你會變成是這個樣子，兩邊合大於第三邊的優勢就沒有了。」

朱表示，「所以你的意思說，你的戰術觀就是藍白先一起去擠壓，讓蘇巧慧的盤先壓到小。即便到最後你們兩再合的時候，會有一些損耗，因為她的盤已經很小了。所以你們還是會大於她。」黃回，「是，大的戰術是這個樣子」。

對於太晚整合是否會重演2023，黃國昌說，不會，他跟國民黨主席鄭麗文除了第一次碰面以後，第二次一起出場，不是在講說哪裡誰選、哪裡誰選。國民黨跟民眾黨為了台灣的下一代，為了搶救少子化的危機，共同推台灣未來帳戶，他跟鄭麗文如果一開始一起亮相就宣布哪個縣市誰選、哪個縣市誰選，他覺得在政治上面就不是一個聰明的做法，「等到政策跟理念做完了以後，接下來我們針對規則，其實就可以簽政黨協議。」

他舉例，日本自由民主黨席次不夠，跟日本維新會，他們合作的時候是有政黨協議的，那個政黨協議清清楚楚，政黨協議可以有兩個部分，一個部分是，兩黨在面對2026年選舉的時候，共同政見是什麼，第二部分是，那面對2026年的選舉規則，譬如說，現任者優先，或許在簽這個政黨協議之前，講這個話可能大家會覺得太快，但是他可以跟大家講說，等到正式簽政黨協議的時候，他的proposal會是現任者優先，如果這個proposal國民黨也支持，自然而然台北市當然就支持蔣萬安，因為符合現任者優先，如果簽成政黨協議的話，民眾黨內就不會徵召。

朱凱翔問，台南、高雄現在對藍白都是艱困選區，沒有現任者優先，那你的proposal會長成什麼樣子？黃國昌說，proposal就是，兩邊如果各自有推人選出來，就比民調，但擬參選人自己要想嘛，因為如果距離太遠，「你要我徵召你去跟國民黨比民調，那我就不會做這個事嘛」，總是要看看份量夠不夠啊，份量不夠他還徵召去跟人家比民調，不是浪費大家時間嗎？

黃國昌也提及，有一些關心我們的朋友會說，會不會比全民調結果搞到民眾黨到處都輸，沒有一個地方贏，如果是這樣的話，so be it。因為跟社會展現一個態度是重要的，「我們要推最強的人，給當地的民眾最好的治理。」這是他當初跟鄭麗文會面的時候，他所講的話，如果真的有比他們更強的人可以做到這件事情，那人家選天經地義、天公地道，有什麼好抱怨？「那只代表了我們自己還不夠強，我們要自己想辦法成長。」

被問及民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪是否會參選縣市長，黃國昌說，陳的狀況比較特殊，他有跟柯文哲建議過說，陳佩琪有沒有可能去選某一個地方，柯文哲說不要，因為陳佩琪其實家裡面的事情已經承受很大的壓力了，所以他跟柯開這個口的時候，自己是很不好意思。而當時的考量是？黃國昌說，「因為她會贏啊，別人不會贏，只有她會贏啊。」至於當時屬意的縣市是？黃國昌不願透露。

更多太報報導

黃國昌回擊張景森「民眾黨的事不用你管」 爆料張不爽賴清德放話要挑戰選黨魁

2年條款有例外？黃國昌曝今早已簽辭職書：陳昭姿「比較特別」要跟柯文哲處理

柯文哲長住嘉市、黃國昌瞄準新北 鄭麗文：藍白協調共推人選