3月底民調？江怒問哪來共識？黨中央這麼說

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市長初選，國民黨中央今（6）日發聲明說，立法院副院長江啟臣與藍委楊瓊瓔都簽署協議，同意3月底前最後一週完成民調作業，但江質疑，既然協議稱不會公布民調時間，黨中央竟主動說是擬於3月25日至3月31日完成民意調查作業。黨中央對此回應，只提到三月的最後一週，並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

黨中央今新聞稿指出，根據雙方協議事項，未來將由中央提名協調小組邀集2位同志，挑3家民調機構與執行民調檔期，擬於3月25日至3月31日完成民意調查作業。根據協議內容，未來提名將以民調結果為依據，雙方都同意不對外公布民調執行時間、機構等相關事項，並依照「政黨對比」佔85％、「黨內互比」佔15％的總和計算，但結果數據不會對外公布，只公布最後勝出者。

楊瓊瓔立即發聲明，指雙方對於「團結一心」已有共識，經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選。說法與黨中央相同。但江啟臣卻說，自己第一時間收到中央提名協調小組的協議事項，即簽署同意並回傳黨中央，但今天黨中央發布的文字內容，已明顯違背協議事項「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

江啟臣也不滿，「本人除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向本人確認，當然無所謂『同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行』，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。」

黨中央對此4點回應：二位有意參選同志所簽署的協議事項隻字未改，完全相同；組發會是就未來民意調查作業的時程對外界做一說明，協議事項中所提的三月底，亦即三月的最後一週，並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

黨中央說，未來等二位有意參選同志挑定三家民調機構，並和上述機構協調三天執行作業的檔期，依照協議事項規定執行日期並不會對外公布；特此澄清，如果有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。

