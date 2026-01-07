3月攤牌？新北市藍白合誰出線 國民黨給答案：議會會期後會有完整結果

記者詹宜庭／台北報導

面對2026年地方選舉，新北市部分，民進黨已徵召立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌也傳出有意投入選戰，而國民黨人選尚未確定，外傳藍白預計在3月底前協調出共同人選。對此，國民黨組發會主委李哲華今（7日）表示，新北市仍將依據國民黨的提名作業規定，由新北市黨部負責先行溝通與協調，預計在整個議會會期結束後，應該就會有一個較為完整的結果出爐。

中常會後有媒體詢問「藍營內部是否對徵召布局進度過慢感到焦慮」，李哲華表示，國民黨與民眾黨各有自己的提名節奏。在預計進行藍白合作的提名縣市中，新竹市部分已有共識將禮讓高虹安連任；而宜蘭縣與嘉義市部分，民眾黨已完成徵召，國民黨內部仍在持續溝通與協調中。

李哲華指出，雙方在進度上有默契，雖然有部分支持者對進度感到焦慮，但國民黨與民眾黨秘書長周瑜修平時保持密切聯繫。目前兩黨的共識，是希望優先聚焦於縣市層級的共同政見與施政願景，至於人選與選務則屬於第二階段規劃。

另針對新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩爭取黨內提名的情況，李哲華則說，上次他與秘書長李乾龍共同前往地方協調，當天的結論是交由當地最高黨政首長、新竹縣長楊文科來負責後續協調。目前由楊文科主導相關事宜，他自己也與楊文科保持密切聯繫，整體發展朝著順利與和諧的方向前進。

