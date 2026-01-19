3月新劇《Siren》朴敏英變身「可疑連環殺手」...魏嘏雋追緝這位謎樣女子 墜入愛河！吸睛預告公開：朴敏英泡澡秀美背，還有熱吻鏡頭…

《Siren》朴敏英、魏嘏雋劇照

【文/少女心文室】目前已經來到1月中，不只許多2月新劇已經正式展開宣傳，甚至有3月新劇展開宣傳！在今(19)日3月新劇《Siren》公開預告！該劇由朴敏英、魏嘏雋(魏化儁)、金正賢主演！《Siren》改編自1999年日本富士電視台電視劇《冰的世界》，並由《惡之花》、《絕世網紅》導演金哲珪執導，編劇李英執筆劇本！《Siren》確定將在3/2上線首播，趕緊一起來看新劇介紹吧！

《Siren》朴敏英、魏嘏雋劇照

《Siren》全劇共12集，即將在3月首播！該劇由朴敏英、魏化儁、金正賢主演，是翻拍自日本電視劇《冰的世界》的韓國版《Siren》，講述一個可能是「連環殺手」的危險女人，和一個在追蹤她時墜入愛河的男人的故事！《Siren》在今日公開短短20秒的衝擊預告！只見疑似有男子倒臥在血泊之中，朴敏英在浴缸露出背部，還有一對男女熱吻鏡頭，更猜不透朴敏英的真實身分與底細，超展開劇情讓人相當好奇劇情的發展！

《Siren》朴敏英、魏嘏雋(翻攝自tvN YouTube)

39歲朴敏英一直以來出演眾多羅曼史韓劇，包括《城市獵人》、《七日的王妃》、《金秘書為何那樣》、《她的私生活》、《天氣好的話，我會去找你》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《月水金火木土》、《和我老公結婚吧》掀起觀眾的追劇潮！而朴敏英去年下半年才演出《行騙天下KR》回歸，緊接著在今年高速回歸，主演《Siren》飾演「韓雪雅」為一名神秘的女人，冷若冰霜的30多歲藝術品拍賣師。擁有美麗的外貌，光是站著也能散發出迷人的氣息，無論身分地位如何，都能在任何人面前展現出自信！

《Siren》朴敏英劇本閱讀照、翻攝自tvN YouTube

34歲魏嘏雋先近期也出演了眾多夯劇作品，包括《羅曼史是別冊附錄》、《重返18歲》、《魷魚遊戲》系列、《小女子》、《惡中之惡》、《京城怪物》、《畢業》等作品！而魏嘏雋在最新作《Siren》飾演「車宇碩」保險犯罪調查組（SIU）的頂尖調查官，擁有敏銳的觀察力與卓越的洞察力，多年來在人壽保險犯罪逮捕率方面位居業界第一。他一心致力於將那些試圖將人命換取金錢的罪犯繩之以法。在追蹤韓雪雅的過程中，某天他接到了一通舉報電話，這通電話徹底動搖了他的理智，並使他陷入巨大的衝擊之中。

《Siren》魏嘏雋、朴敏英劇本閱讀照

35歲金正賢先前在2019演出《愛的迫降》嶄露頭角，之後陸續出演《一起吃晚餐嗎？》、《哲仁王后》、《玩家2》、《熨斗家族》、《百次的回憶》等作品！而金正賢在最新作《Siren》飾演「白俊範」為蒙著神秘面紗的新興富豪，展現強烈的存在感，白俊範是新創公司的CEO，也是一名藝術收藏家，更是韓雪雅身旁揮之不去的謎團，透過藝術收藏一步步接近她，而他唯一目標是贏得韓雪雅的心。

《Siren》魏嘏雋、朴敏英劇照

