3月訪美？盧秀燕：有確切消息再對外說明
（中央社記者趙麗妍台中2日電）外傳3月訪美的台中市長盧秀燕今天接受媒體聯訪表示，城市外交是市政非常重要的延伸與很重要的市政工作。台中市政府會評估城市外交需求，做相關規劃，有確切消息會再對外說明。
媒體報導，被視為潛在總統參選人的盧秀燕預計3月出訪美國，據了解將過境紐約、華府並前往美國在台協會（AIT）總部，預計受邀到美國重要智庫或大學演說。
盧秀燕上午到台中東區青龍宮贈匾時說，青龍宮供奉三官大帝，相當靈驗，庇佑地方，她充滿感恩。（編輯：李明宗）1150202
其他人也在看
藍白通過3法 府院傳將不副署！民進黨團今表態
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團書記長陳培瑜今(2/2)表示，針對立院上周通過的3項法案，行政院不副署的態度，民進黨立院黨團目前是支持的，...
台南若變天會重演高雄罷免戲碼？郭正亮：很難
2026年台南市長選戰提前開打，民進黨經歷「妃憲大戰」後提名立委陳亭妃應戰，將與國民黨立委謝龍介對決。前立委郭正亮在節目中分析，若謝龍介當選台南市長，民進黨即使在1年後發動罷免，也很難成功過關。
國民黨錯了 台灣不是加拿大
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）加拿大最近突然把中國當成了好麻吉。新任總理馬克卡尼（MarkCarney）在一月中訪問中國後...
藍白卡總預算、擋國防還自肥 賴清德籲全民評理「再請託韓國瑜」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序。由於甫結束的上個會期，藍白占多數的國會依舊挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》；其中總預算案更是連付委審查程序都未能完成，創下憲政史上首例。另一方面，在野兩黨還硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大爭議法案。對此，總統賴清德今（2）日再度呼籲全民評評理，並請託立法院長韓國瑜，讓總預算及國防相關案儘速審議通過。
「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕
中央政府總預算審議持續僵局，綠委在議場舉牌抗議「我要審總預算」，國民黨立委葉元之反擊，直指問題核心在於賴清德總統送交的是「違法預算」，未依三讀通過法律編列，若在野黨審查就是「等同共犯」。他更爆料，民進黨昨日阻擋新興預算動支提案，證明「根本不想預算過」，真正心中沒有人民的是執政黨。
深夜簽署提名協議 江啟臣說重話「與我期待有很大落差」
[Newtalk新聞] 爭取下屆台中市長選舉國民黨提名的立法院副院長江啟臣，今（1）日深夜在臉書宣布，同意黨中央的提名協議，但他也說了重話：「協議方案與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。」 江啟臣在臉書說：「今天是2月1日，盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫。 過去我已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。 雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。 我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。臺中，不該被焦慮綁
民調大贏黃國昌13.5% 蘇巧慧曝關鍵
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(2/1)表示，自己這段時間以來，都持續一步一腳印在前進，未來也會空戰巷戰齊發，跟綠...
李貞秀陷國籍爭議！綠批「表格下載僅30秒」 陳智菡曝：已申請放棄
民眾黨六位新科立委明（3）天將正式宣誓就職，但內政部稱尚未收到中配李貞秀喪失中國國籍的相關文件，應由立法院依法解職，更有官員放話，如果李貞秀不處理國籍問題，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕她的索
藍營智庫今赴北京！台灣國怒批「政治背叛」 去了就別再回來
即時中心／蔡欣庭、林耿郁報導稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！
蕭旭岑口出狂言！稱「兩岸是親人不應該切割」 沈伯洋回擊了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，今（2）日搭機前往北京參加以智庫交流為由的國共論壇，行前受訪更喊出「兩岸是親人不應該切割」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立委沈伯洋受訪時也做出回應。
川普擺戰艦逼上談判桌！伊朗稱架構有進展
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）為逼伊朗重回核計畫談判桌，向德黑蘭發出警告。伊朗最高國家安全會議秘書表示伊朗與美國之間的談判架構正取得進展；不過，伊朗軍方高層同時也向華...
陳嘉宏專欄：賴清德應該從游盈隆人事案裡獲得啟示
游盈隆是美國北卡羅萊納大學的政治學博士，擁有漂亮學歷的他曾經是民進黨重點栽培的青年才俊，與前民進黨主席施明德、陳水扁都有相當深厚的交情。他在2016年原本有意參選新北第一選區立委卻未獲提名，從此與民進黨漸行漸遠，最後甚至退黨。游盈隆後來主持的台灣民意基金會民調被民進黨人視為「不友善民調」，也因為其子任職柯文哲市府，讓游盈隆後來被歸類為白營人馬。意外的是，游盈隆日前被賴清德的行政院提名中選會主委。
國民黨出發國共論壇 台灣國批國共團去了就別回來
政治中心／楊凱安、陳威余桃園機場報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，上午搭機訪問中國北京，出席明天的國共論壇，聚焦觀光、產業、環境三大主題，藍營強調是民生交流，但仍被質疑有政治目的，甚至是為鄭習會鋪路，獨派團體也到現場抗議，嗆聲既然自認是親人，那就去團圓不要回來了。「國民黨不要做中共走狗。」獨派團體赴桃園機場，抗議國民黨率團訪問中國北京。（圖／民視新聞）舉布條高呼口號，台灣國周一一早現身桃園機場，抗議率團出訪中國北京的國民黨訪團。台灣國理事長陳峻涵：「他們現在怕被人家罵，改成什麼智庫論壇，事實上大家都知道換湯不換藥，幾次的阻擋軍購包括阻擋總預算過關，這是一個結構性的黑手。」訪團由國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源帶隊，2號上午搭機前往，晚間就有國台辦晚宴，與國台辦主任宋濤會面，3號論壇登場，聚焦觀光、產業、環境三大主題，會後將發表共同宣言，4號則參訪清華大學園區，晚間返台，儘管藍營強調是民生交流，但仍被舊質疑有政治目的，甚至被視為鄭習會起手式。國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，率團訪問中國北京。（圖／民視新聞）國民黨副主席蕭旭岑：「中國國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者，我想這是我們這次重要使命。」國民黨智庫副董事長李鴻源：「團員大部分都不是國民黨籍，都是專家學者，相關領域的這些理事長秘書長，談的都是一些非常專業的東西。」說是專業領域交流，但見宋濤難脫濃濃政治味，尤其日前國民黨主席鄭麗文拋出的中國是親人說，更讓外界質疑聲不斷。國民黨副主席蕭旭岑：「從歷史文化血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該，有這樣的切割概念，所以我們當然是親人。」台灣國理事長陳峻涵：「你們如果認為中共是親人的話，那這樣子你們去了就不要回來，讓你們去好好團圓一下。」立委（民）沈伯洋：「不管今天是經濟上面對我們的養套殺，還是對於政治人物去抓住他的軟肋，他（中國）最終的目的，其實都是要併吞台灣。」國共三天兩夜交流，只會加深國人疑慮。原文出處：國民黨出發國共論壇 台灣國批國共團「去了就別回來」 更多民視新聞報導柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議中配李貞秀明就職立委！綠委批民眾黨雙標 陳智菡稱霸凌、抹紅「恢復黨籍並非最迫切」引無黨籍拚連任聯想 高虹安：過度解讀
曝李貞秀已申請放棄中國籍 陳智菡批「霸凌」：逼迫做不到的事
民眾黨新任6名立委將就職，中配李貞秀的國籍問題引發議論。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）透露，李貞秀已按照台灣規範，至中國申請放棄國籍，不過，如陸委會主委邱垂正所說「沒有人能夠做到完全註銷中國國籍」，因此現在等於在逼迫李貞秀做沒辦法做到的事。
新北市長戰局多變 吳子嘉：藍軍沒有侯友宜輔選一定會輸
根據《美麗島電子報》日前公布新北市長選戰最新民調顯示，在三腳督態勢下，國民黨台北市副市長李四川以34.2%支持度領先，民進黨立委蘇巧慧獲得32.7%，民眾黨主席黃國昌則為15.4%。對此，媒體人吳子嘉分析，李四川與蘇巧慧僅相差1.5個百分點，若無新北市長侯友宜輔選，李四川不可能當選。
爭取民進黨議員提名! 高揚凱怒轟老東家 向鄭麗文下戰帖
生活中心／綜合報導曾具國民黨背景的高揚凱，近日正式宣布轉投民進黨，並積極爭取黨內議員提名資格，現在更將炮口對準老東家，下手毫不手軟，今天更前往國民黨黨部向國民黨主席鄭麗文宣戰。台北市議員擬參選人（民） 高揚凱：「身為臺灣的小孩，我高揚凱今天要在這一邊，正式公開宣戰鄭麗文，請妳出來接受公開辯論，不要躲在中共的羽翼之下。」向國民黨主席鄭麗文公開宣戰，曾是國民黨背景的高揚凱，已經投靠綠營，積極爭取北市大安文山議員初選資格，炮口對準老東家，絲毫不手軟。台北市議員擬參選人（民） 高揚凱：「我不知道，在我身後這一棟建築物，究竟是國民黨黨部，還是中共統戰部，鄭麗文有四不一沒有，她不要臺灣，不要中華民國，不要軍購，也不要臺美雙方關係，但是沒有臺灣的繁榮。」高揚凱怒轟鄭麗文為了配合中國統戰不擇手段，這邊炮火猛烈，黨內對手，同樣角逐大安文山的劉品妡，則是走溫馨路線。台北市議員擬參選人（民） 劉品妡。（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（民） 劉品妡：「邱老師是1996年投入參與志工行列，那我自己就是1996年出生，剛好是30周年。」出席謝長廷志工交流聚會，現任行政院副秘書長阮昭雄和前老闆國安會副祕趙怡翔全都現身。行政院副秘書長 阮昭雄：「我們希望未來服務精神的傳承，在劉品妡身上繼續被看見，我們幫她加油。」大安文山區競爭激烈。（圖／民視新聞）找來黨內謝系老將力挺，畢竟光在大安文山選區，除了現任議員簡舒培、王閔生要拚連任，新人除了劉品妡外、捲土重來的陳聖文、由藍轉綠的高揚凱以及財經專家徐嶔煌，成為六搶四局面。台北市議員（民） 王閔生：「我們現任議員也要，更為謹慎小心的來應對，我們也要勤走基層，用過去成績爭取選民的支持。」面對新人來勢洶洶，現任議員謹慎應對，最快三月初議員選戰名單就會揭曉。原文出處：高揚凱向鄭麗文下戰帖！ 怒轟為統戰不擇手段 更多民視新聞報導藍營新北市長人選難產ING！他曝「這人」民調超高掌握提名主導權比前年還扯！藍白新三大自肥惡法橫空出世 吳思瑤怒嗆：府院黨全面反制賴清德信任度驟升！增4.3百分點達46.9% 「黃金交叉」上揚趨勢再現
打算脫黨參選？徐欣瑩對黨內開炮「黑箱作業、球員兼裁判」 陳見賢：會依照制度完成初選
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導國民黨新竹縣長初選爭議四起，有意參加黨內初選的立委徐欣瑩，卻在臉書向黨中央以及新竹縣黨部開炮，直指黑箱作業、公器私...
美艦逼近波斯灣！ 川普最後通牒：伊朗想達成協議｜#鏡新聞
美國航空母艦逼近波斯灣之際，美國總統川普1月30號表示，美軍的龐大艦隊正駛向伊朗，對伊朗發出最後通牒。至於德黑蘭當局確實也想達成協議，但同時也全面進入備戰狀態。
藍台中市長初選之爭！江啟臣同意黨中央協議
[NOWnews今日新聞]年底將舉行地方首長大選，國民黨台中市長人選傳出立委楊瓊瓔、江啟臣上演「姐弟之爭」，江啟臣昨（1）半夜則宣布，他已簽署同意黨中央初選協議。江啟臣昨發文指出，市長盧秀燕呼籲1月底...
民眾黨邀新任不分區立委開會 李貞秀疑似走「後門」躲避媒體
政治中心／綜合報導立法院民眾黨團遞補的6位不分區立委，3日將宣誓就職，包括將成為我國首位"中配立委"的李貞秀，她昨天(2/1)被問到是否已經放棄中國國籍，只說"依法合憲"。不過依照國籍法規定，她得在就職前提出"放棄原國籍的申請"，就職一年內完成放棄並取得證明，但她至今不僅未提出證明，今天到黨部開會時，疑似走後門躲避媒體。媒體一早，就在民眾黨黨部守候，因為即將遞補的六位不分區立委要來開會，但等啊等，就是沒等到主角李貞秀現身。沒等到主角，反倒黃國昌突然現身但沒任何回應，最後由民眾黨團主任陳智菡，來為李貞秀背書，表示中選會給李貞秀的當選證明，已經送達。綠營大酸李貞秀，上網30秒問題就能解決，並質疑，李貞秀進入立法院，進入內政委員會，此敏感程度不亞於國防。（圖／民視新聞）民眾黨團主任陳智菡：「她其實已經按照了台灣的規範，到中國這邊去申請放棄國籍，兩岸的架構之下，是沒有人能夠做到這件事情的。」李貞秀二月三號將走馬上任，成為我國史上第一位中配立委，但她至今還沒出具申請放棄中國國籍證明，內政部先前聲明就明確指出，1/28以函請立法院秘書長，辦理立委就職時，應依國籍法第20條規定辦理，立委就職前得放棄外國籍，並且在就職日一年內完成喪失外國籍並取得證明，若不符合規定，立院依予以免職。知情官員也坦言，內政部若認定就職無效，李貞秀在各部會調閱資料時，行政機關就無法提供，甚至在立院質詢行政院長卓榮泰，跟各部會首長，他們也可以不用回答。民眾黨團主任陳智菡：「我覺得是一種羞辱，請這個行政單位提供（資料），這是憲法所賦予給他們的權力。」首位中配即將上任立委，凸顯我國的法律漏洞，彌補刻不容緩。（圖／民視新聞）立委（民）吳思瑤：「為什麼不上網花30秒，就可以下載，退出中華人民共和國國籍申請表。」吳思瑤大酸，上網30秒問題就能解決，並質疑，李貞秀進入立法院，將接棒麥玉珍進入內政委員會，攸關國安的國籍法、選罷法，還有內政相關機密，基層的民防體系也都涵蓋其中，敏感程度不亞於國防。立委（民）陳培瑜：「應該要去問麥玉珍，當時麥玉珍是怎麼放棄，原來的國籍，我再一次說就是民眾黨雙標，不是只有質詢不要回答，不是只有索資不要給，協助中國在台灣的操作，我認為都是不洽當的。」首位中配即將上任立委，凸顯我國的法律漏洞，彌補刻不容緩。原文出處：民眾黨邀新任不分區立委開會 李貞秀疑似走「後門」躲避媒體 更多民視新聞報導「橘子」內幕曝光？陳佩琪突自爆「寫好長文」：很精彩囉藍營新北市長人選難產ING！他曝「這人」民調超高掌握提名主導權比前年還扯！藍白新三大自肥惡法橫空出世 吳思瑤怒嗆：府院黨全面反制