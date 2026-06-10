3月降雨不足花蓮文旦著果不佳 3鄉鎮達災損救助標準
今年3月降雨量明顯偏少，影響文旦開花授粉及果實著果，花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮及卓溪鄉等主要產區陸續傳出著果率不佳情形，縣府、花蓮區農業改良場及農糧署東區分署現場勘查後，將儘速彙整資料報請中央審查，爭取天然災害現金救助，協助農民減輕損失。
農業處指出，今年3月花蓮降雨量不足，文旦生育期間水分供應不及，導致開花、授粉及著果情形受到影響，不少果園出現落果及結果率偏低狀況。經勘災小組9日實地勘查後，瑞穗鄉受害面積約288公頃、玉里鎮約56公頃、卓溪鄉約8公頃，損害程度均超過20％，已達農業天然災害現金救助啟動標準。
農業處長陳淑雯指出，文旦是花蓮重要特色農產品，也是許多農戶主要經濟來源，面對極端氣候帶來的衝擊，縣府重視農民權益，已依相關規定儘速完成勘查資料彙整，函報農業部審查，希望中央盡快核定公告現金救助，協助受災農民穩定生產、降低損失。
縣府表示，近年氣候變遷加劇，乾旱、豪雨等極端天候發生頻率增加，對農業生產造成不小挑戰。除持續向中央反映地方災損情況外，也將結合農政單位提供技術輔導及後續復耕協助，陪伴農民共同面對氣候風險。
縣府也提醒農民，如發現農作物因天然災害出現生長異常或受損情形，應儘速向所在地鄉鎮市公所通報，以利相關單位即時掌握災情並辦理勘查作業；各鄉鎮市公所也應加強受災田區勘查及拍照存證，完整掌握災損狀況，保障農民申請天然災害救助權益，並加速後續復耕復建工作。
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