3架都沒撈起來! 這些超級大黃蜂落海 全都扯上這「倒楣航母」.....

F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機。(示意圖) 圖 : 翻攝自美國海軍

[Newtalk新聞] 據美國媒體當地時間 4 日報導，2024 年 12 月 22 日至今年 5 月 6 日，美軍航母「杜魯門」號在中東部署、參與針對葉門胡塞武裝的作戰行動期間，發生一連串事故，包括：航母與一艘貨船發生碰撞，一架 F/A-18E 「超級大黃蜂」戰鬥機從甲板墜落（一輛甲板牽引車同時墜落），一架 F/A-18F 「超級大黃蜂」戰鬥機在降落時沖出甲板，還有一架 F/A-18F 「超級大黃蜂」戰鬥機被護航艦艇擊落。

美國海軍最新公佈了這些事故的調查結果摘要。據知情人士透露，這一連串事故中的 3 架「超級大黃蜂」戰鬥機均未被找回。

美軍「葛底斯堡號」導彈巡洋艦 ( CG 64 ) 圖 : 翻攝自觀察者網

根據美國海軍的調查結果，2024 年 12 月 22 日，一架 F/A-18F 「超級大黃蜂」戰鬥機在返回「杜魯門」號時，被航母打擊群的「葛底斯堡」號巡洋艦擊落。調查顯示，當時航母打擊群「擊落了胡塞武裝的兩枚反艦巡航導彈和 2 架單向攻擊無人機」，據報空中還有其他攻擊無人機。海軍調查摘要顯示，「葛底斯堡」號與航母打擊群之間缺乏一體化訓練機會、巡洋艦上缺乏有力支援，以及打擊群內部缺乏凝聚力，導致誤判友機身份並隨後發動攻擊，另有一架友機險些遇襲。

今年 2 月 12 日，「杜魯門」號在地中海埃及塞得港附近作業時，與商船「貝希克塔什-M」號發生碰撞。海軍調查發現，「碰撞本可避免。航母駕駛台團隊未能安全導航避開商船。由於對杜魯門號時任艦長戴夫·斯諾登的指揮能力失去信心，海軍於 2 月解除其職務。」

美軍航母杜魯門號。 圖：翻攝自美國海軍

今年 4 月 28 日，一架F/A-18E「超級大黃蜂」從「杜魯門」號一側墜落——當時該航母正因胡塞武裝來襲威脅進行規避機動，一台正在移動該飛機的牽引車也在事件中墜海。海軍調查發現：「飛機和牽引車在紅海因來襲彈道導彈而進行規避機動時墜海。儘管採取的所有行動均符合標準操作程式，但調查認定主要原因是飛機制動系統故障，加之駕駛台、飛行甲板控制室與機庫控制室之間溝通不足。」

今年 5 月 6 日，一架 F/A-18F 「超級大黃蜂」在嘗試降落在「杜魯門」號航母上時墜海。海軍調查顯示，「著陸時阻攔索失效，其原因包括維護程式不當、人員配置不足、知識有限及訓練不充分。高作戰節奏和作戰環境也導致環境緊張。」

杜魯門號受傷的船體部位。 圖：翻攝自 國平視野