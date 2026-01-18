3校實習工場改造奪國際設計獎 新北再布局新北高工、樟樹實中

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北技職教育再升級，市府教育局推動「雙美未計畫」，以「雙語、美感、未來」為核心，翻轉技術型高中實習工場樣貌。首波改造三重商工、淡水商工與瑞芳高工，不僅強化教學動線、學習情境與產業質感，更以設計力讓技職場域站上國際舞台，成果一舉囊括台灣、日本、德國與美國多項國際設計大獎。未來將針對樟樹國際實中、新北高工改造，並結合無人機、半導體等。

教育局技職教育科長江彥廷指出，「雙美未計畫」同時串連產、官、學、研資源，與美感細胞協會、中華民國室內設計協會、台灣設計研究院及國立台灣師範大學等單位合作，透過公開徵選與專業評審機制，兼顧美感與實用性。各校改造皆緊扣群科實作課程需求，讓學生一踏入工場，即能在如展館般的專業環境中學習。

廣告 廣告

江彥廷表示，三重商工機械科結合AI與機器手臂概念，產官學合作打造「AI5.0人機協作育才中心」，榮獲2025年TID台灣室內設計大獎評審特別獎及日本GOOD DESIGN AWARD；淡水商工電機科以「機電整合實驗盒」為設計概念，獲得2025年德國iF室內建築大獎；瑞芳高工資訊科實習工場則榮獲2025年美國IDA國際設計獎榮譽獎。

江彥廷也說，目前已完成模具、電機電子、園藝療癒、金融沙盒及AI人機協作等11處工場改造，並規劃於2026年再投入1500萬元，並於新北高工資訊、模具、鑄造科，結合航太及無人機組裝課程，打造「新北UAV育成基地」；樟樹國際實中資訊科則聚焦半導體製程、量子科技虛擬實境體驗設備，打造「半導體人才培育基地、量子科技發展中心」。

江彥廷表示，「雙美未計畫」不只是硬體更新，而是從教學情境出發的教育創新。新北市規劃2030年前投入約1億元，完成30間實習場域改造，培養學生專業態度與實作能力，提早與未來職場接軌。#

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

半夜晃很大！宜蘭近海01:01規模4.7地震 最大震度4級

「踩雷」了？ 梅嶺賞梅湧車潮 遊客︰花況「指引標示」待加強

獨家》相信黃董！黃崇仁寫信給力積電員工透露賣廠秘辛

