3核電廠耐震力堪憂 監委促檢討

經濟部長龔明鑫日前宣布重啟核電的評估報告12月初將完成審議，圖為7日行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）7日於立法院備詢。（姚志平攝）

經濟部長龔明鑫日前宣布重啟核電的評估報告12月初將完成審議，但長年反核的監委田秋堇等人7日公布調查報告，指3座核電廠耐震能力堪憂，請台電公司、核安會檢討改進；此外，昨傳出賴清德總統下令「民國116年重啟核電」，府方鄭重否認，強調未曾對重啟核三設定時間表，經濟部也發聲明駁斥「完全子虛烏有」。

監察院昨發新聞稿表示，監委田秋堇、趙永清、蔡崇義啟動調查，104年4月台電公司辦理「核能設施地震危害重新評估案」，結果各核電廠反應器廠房基礎輸入地震反應譜（FIRS），分別為核一廠0.698g、核二廠1.272g、核三廠1.384g，遠高於3座核電廠安全停機地震值（SSE）0.3g、0.4g、0.4g。若需重啟核電，應進行整廠結構體耐震、系統及設備組件老化評估，並對外溝通相關風險，以免引發爭議。

監委示警核電廠耐震疑慮之際，卻傳出賴清德總統「親令經濟部不要綠電」、「116年前重啟核三」，總統府發言人郭雅慧昨對此鄭重否認，並重申，重啟核電必須「核安無虞、核廢有解、社會共識」，台電若依法提出計畫，政府將尊重專業審查。

因應將在巴西舉辦的COP30，環境部7日宣布成立COP30戰情中心，並提及台灣各項減碳精進作為，也提及COP30觀察重點包括各國的國家自主貢獻（NDC3.0）、自然解方及氣候基金進展等，環境部長彭啟明坦言，「我應該是唯一一個未受邀的環境部長」，但包括產業、NGO等國內會有百餘名人員以觀察員參與COP30。氣候署長蔡玲儀則稱，多個部會皆有派代表參與，希望能夠順利參與。