3核電廠耐震力堪憂 監委促檢討
經濟部長龔明鑫日前宣布重啟核電的評估報告12月初將完成審議，但長年反核的監委田秋堇等人7日公布調查報告，指3座核電廠耐震能力堪憂，請台電公司、核安會檢討改進；此外，昨傳出賴清德總統下令「民國116年重啟核電」，府方鄭重否認，強調未曾對重啟核三設定時間表，經濟部也發聲明駁斥「完全子虛烏有」。
監察院昨發新聞稿表示，監委田秋堇、趙永清、蔡崇義啟動調查，104年4月台電公司辦理「核能設施地震危害重新評估案」，結果各核電廠反應器廠房基礎輸入地震反應譜（FIRS），分別為核一廠0.698g、核二廠1.272g、核三廠1.384g，遠高於3座核電廠安全停機地震值（SSE）0.3g、0.4g、0.4g。若需重啟核電，應進行整廠結構體耐震、系統及設備組件老化評估，並對外溝通相關風險，以免引發爭議。
監委示警核電廠耐震疑慮之際，卻傳出賴清德總統「親令經濟部不要綠電」、「116年前重啟核三」，總統府發言人郭雅慧昨對此鄭重否認，並重申，重啟核電必須「核安無虞、核廢有解、社會共識」，台電若依法提出計畫，政府將尊重專業審查。
因應將在巴西舉辦的COP30，環境部7日宣布成立COP30戰情中心，並提及台灣各項減碳精進作為，也提及COP30觀察重點包括各國的國家自主貢獻（NDC3.0）、自然解方及氣候基金進展等，環境部長彭啟明坦言，「我應該是唯一一個未受邀的環境部長」，但包括產業、NGO等國內會有百餘名人員以觀察員參與COP30。氣候署長蔡玲儀則稱，多個部會皆有派代表參與，希望能夠順利參與。
其他人也在看
媒體問小草普發1萬繳黨費網笑死 黃國昌嗆：你邏輯很跳躍，哪裡要笑死
全民普發現金目前開放民眾登記，最快11月11日就可拿到。不過，有民眾黨支持者在社群平台發文，要將1萬元拿去繳黨費說要氣死青鳥，卻遭網友留言「我不是青鳥，我猜青鳥應該會覺得很好笑」、「不會笑死，但是覺得你笨死」。今（7）日有媒體拿這段去問民眾黨主席黃國昌，黃回應「因為你邏輯很跳躍，讓我完全聽不懂哪裡要笑死」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李運慶曝老婆獨自出國內幕「機票錢不是我出的」 一句話笑翻網友：根本神老公
范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，引爆熱議。事件延燒之際，網路上也出現討論「媽媽不能獨自出國兩週嗎？」的貼文，點出社會對母親與父親角色的雙重標準，就是媽媽出國常被罵「不顧家、不負責任」，但爸爸出國卻少被苛責。該話題引起不少藝人共鳴，其中李運慶也分享了自己的看法。自由時報 ・ 20 小時前
卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句
[NOWnews今日新聞]立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
沒反對！核二核三重啟？卓榮泰：尊重科學和專業決定
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導核二、核三重啟出現曙光。行政院長卓榮泰7日在立法院答詢時，對於核二、核三重啟沒有直接反對，他表示尊重科學和專業的決定...FTNN新聞網 ・ 1 天前
HPV男性別輕忽 打疫苗防6癌1病
我國今年擴大國中男生也可公費接種HPV疫苗，醫師指出，人類乳突病毒（HPV）與菜花及子宮頸癌、陰莖癌、肛門癌等至少6種癌症有關，約8成性活躍者曾感染HPV，且男性感染後不易有抗體清除，更容易傳播、風險更高，呼籲盡早接種疫苗，保護自己與伴侶。中時新聞網 ・ 1 天前
華立Q3營收、毛利 齊創同期次高
高科技材料與設備供應商華立（3010）前三季合併營收581.6億元，年減2.77％，毛利達45.6億元，毛利率7.83％。工商時報 ・ 1 天前
TVBS稱賴清德「令經濟部不要再搞綠電」 經部怒斥子虛烏有
網路媒體報導，賴總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」等資訊。經濟部火速回應，此種說法完全「子虛烏有」，經濟部長龔明鑫未曾有接受賴總統任何相關指示，經濟部痛斥，媒體報導應經過查證。TVBS新聞網報導『幕後／賴清德親令經濟部「不要再搞綠電」2027前重啟核三』，斗大的標題稱賴清德為「連任自由時報 ・ 1 天前
iPhone Air 2傳明年登場 新增雙鏡頭設計
【記者趙筱文／台北報導】蘋果有望在明年推出全新一代iPhone Air 2，延續今年話題性的「超薄設計」風潮，主打輕薄外觀與高質感金屬機身，鎖定重視便攜與時尚設計的族群。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
綠昔轟普發現金窮台 黃國昌轟：無恥嘴臉
[NOWnews今日新聞]全民普發現金5日開放登記，至今（7）日10點已超過250萬人登記，一名民眾黨支持者在Threads發文並貼出一張圖，證明自己將1萬元拿去繳黨費，還說「要氣死青鳥」。對此，民眾...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鳳凰登陸台灣機率趨近100％！粉專曝抵達強度：就看1關鍵
中央氣象署最新預估出爐，預估鳳凰颱風將於12日晚間8時左右，於台灣西南部地區登陸。對此臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，登陸台灣的機率非常高，現在就看登陸時鳳凰強度，而這取決於海面環境能否讓颱風快速減弱。中時新聞網 ・ 1 天前
小狗跌落3米深水溝！ 清水警與大學生黑暗中聯手救援
1隻小狗掉落3公尺深的大排水溝，不時發出悲鳴，民眾6日凌晨發現報警，熱心大學生行經協助救援，台中市清水警分局明秀派出所副所長甘致宇、警員蔣承志獲報趕到現場，警民合作，成功救出受困的小狗。本月6日凌晨1時20分，1名民眾經過沙鹿區龍山路時，聽見路旁大排水溝不時發出微弱悲鳴聲，由於地處偏僻且燈光昏暗，民自由時報 ・ 1 天前
把米格魯當米可白 范世平自嘲：要當「這個」橋樑！
論壇中心／綜合報導女星米可白（趙亦瑄）是演藝圈出名的愛狗人士，新北市長侯友宜2021年曾對著她的愛犬錢錢狂喊「米可白」而鬧出笑話，沒想到政治學教授范世平也把米可白「誤認成狗」，讓米可白本人哭笑不得。對此，范世平在《台灣向前行》節目自嘲，現在準備做「政論界跟演藝界的橋樑」。民視 ・ 1 天前
高市：台灣有事 可行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時，被問及「台灣有事」（發生緊急事態）是否構成安保法制下的「存立危機事態」。高市明言，假設大陸對台實施海上封鎖，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況」，就有可能構成這種事態，從而可行使集體自衛權，換言之，即允許日本自衛隊出兵海外。中時新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 17 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 15 小時前
鳳凰來勢洶洶！這天抵達「台灣上空」 強風豪雨恐掃全台
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「天氣風險」預估，下週一晚間將發布海警，後續各地納入警報範圍機會高，中心有機會登陸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前